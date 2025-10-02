إزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضٍ زراعية في الإسكندرية

أ ش أ

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أحمد خالد بالتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية.



ورصد حي وسط 3 مخالفات بناء وتشطيبات بدون ترخيص بمنطقتي "كوم الدكة" و"محطة الرمل"، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وإحالة المخالفات للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما أزال حي أول المنتزه تعديات على قطعة أرض زراعية بمساحة قيراط بمنطقة "الملواني"، فيما واصلت أجهزة الحي أعمال تطهير مصرف نمرة 6 بحوض خطاب بطول 100 متر ضمن استعدادات موسم الأمطار.