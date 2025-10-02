قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب
في عيد الغفران.. هجوم بسكين على كنيس يهودي بمدينة مانشستر
رئيس الشيوخ: المجلس سيظل صوتًا معبرًا عن إرادة الأمة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

المنوفية.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى شبين الكوم التعليمي اليوم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام،  الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 

 جاء ذلك بحضور  الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة ،  الدكتور أحمد فرغلي مدير المستشفيات بالهيئة،  الدكتور فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، الدكتور محمد عبدالعزيز نائب مدير المستشفى التعليمي، الحاج صلاح خطاب رجل الأعمال ، تأتى تلك الزيارة على هامش افتتاح وتفقد أعمال التطوير بمستشفى شبين الكوم التعليمي والمشاركة في المؤتمر السنوي للمستشفى تحت عنوان HealthCare Gaps"". 

حيث أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بالقطاع الصحي ودعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية، تأكيداً على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين 

 وأشار المحافظ إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة سيشهد نقلة تنموية من خلال إنشاء 6كيانات طبية عملاقة علي أرض المحافظة باستثمارات تخطت 5 مليار جنيه تقريباً، وهم (مشروع إنشاء مستشفى الشهداء و أشمون والسادات الجديدة، وإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام بمنوف ، مستشفى جديدة بمدينة شبين الكوم، وجاري البدء في تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى قويسنا الجديدة) بما يساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات وسبل الرعاية الصحية.

وثمن محافظ المنوفية الدور الفعال للمشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة وخطط المحافظة في الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات بشتى القطاعات لخدمة المواطنين، فيما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تقديراً لمجهوداته، ورجل الأعمال صلاح خطاب لدوره المجتمعي المتميز.

من جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن سعادته بزيارة المحافظة ، مشيداً بجهود محافظ المنوفية المضنية وسعيه الدؤوب للارتقاء وتحسين المنظومة الصحية وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة ، والتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

حيث من المقرر ، افتتاح وتفقد أعمال تطوير الموقع العام لمستشفى شبين الكوم التعليمي والمبنى الاقتصادي والحضانات وعناية الأطفال ووحدة التحضير الوريدي وقسم الطب النفسي.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية شبين الكوم المستشفي التعليمي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يكرم الطالبة آية بطلة مكافحة السرطان والمتفوقة دراسيًا

حكم الزواج المدني

بعد زواج منى هلا مدنيا .. ما حكم الزواج المدني وهل يختلف عن العرفي؟ .. رأي العلماء

جامعة الأزهر تعلن عن بدء التقديم للبحوث الاجتماعية الخاصة بالأيتام

جامعة الأزهر تعلن عن بدء التقديم للبحوث الاجتماعية الخاصة بالأيتام

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

