المنوفية.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى شبين الكوم التعليمي اليوم

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة ، الدكتور أحمد فرغلي مدير المستشفيات بالهيئة، الدكتور فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، الدكتور محمد عبدالعزيز نائب مدير المستشفى التعليمي، الحاج صلاح خطاب رجل الأعمال ، تأتى تلك الزيارة على هامش افتتاح وتفقد أعمال التطوير بمستشفى شبين الكوم التعليمي والمشاركة في المؤتمر السنوي للمستشفى تحت عنوان HealthCare Gaps"".

حيث أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بالقطاع الصحي ودعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية، تأكيداً على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيراً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين

وأشار المحافظ إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة سيشهد نقلة تنموية من خلال إنشاء 6كيانات طبية عملاقة علي أرض المحافظة باستثمارات تخطت 5 مليار جنيه تقريباً، وهم (مشروع إنشاء مستشفى الشهداء و أشمون والسادات الجديدة، وإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام بمنوف ، مستشفى جديدة بمدينة شبين الكوم، وجاري البدء في تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى قويسنا الجديدة) بما يساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات وسبل الرعاية الصحية.

وثمن محافظ المنوفية الدور الفعال للمشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة وخطط المحافظة في الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات بشتى القطاعات لخدمة المواطنين، فيما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تقديراً لمجهوداته، ورجل الأعمال صلاح خطاب لدوره المجتمعي المتميز.

من جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن سعادته بزيارة المحافظة ، مشيداً بجهود محافظ المنوفية المضنية وسعيه الدؤوب للارتقاء وتحسين المنظومة الصحية وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة ، والتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المعنية مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

حيث من المقرر ، افتتاح وتفقد أعمال تطوير الموقع العام لمستشفى شبين الكوم التعليمي والمبنى الاقتصادي والحضانات وعناية الأطفال ووحدة التحضير الوريدي وقسم الطب النفسي.