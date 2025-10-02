قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يتفقد الأجهزة الطبية الجديدة بمستشفى جراحات اليوم الواحد في إطار المشاركة المجتمعية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الأجهزة الطبية الحديثة التي جرى دعم مستشفى جراحات اليوم الواحد بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الصحي بالمدن والمراكز.

تعزيز الخدمات الطبية بالمشاركة المجتمعية

رافق رئيس المدينة خلال الجولة كل من الأستاذ سعيد الجابر مدير التنمية المجتمعية بشركة "إيماك"، ومدير مكتب المهندس حسام الخرافي، والأستاذ هاني حسني ممثل التنمية المجتمعية بالشركة، حيث أكدوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تقديم مساهمات مجتمعية تخدم مختلف احتياجات أهالي مرسى علم وعلى رأسها الخدمات الصحية.

إشادة بدور القطاع الخاص

وأعرب اللواء حازم خليل عن تقديره لجهود شركة "إيماك" في دعم المستشفى، مشيرًا إلى أن تعزيز المنظومة الصحية يعد أولوية قصوى ضمن خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

دعم التنمية المستدامة

كما أكد رئيس المدينة أن هذه المبادرات لا تقتصر على المجال الصحي فقط، بل تمتد لتشمل جميع قطاعات التنمية بالمجتمع المدني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم المواطنين في مختلف المجالات.

