رئيس مدينة مرسى علم يتفقد الأجهزة الطبية الجديدة بمستشفى جراحات اليوم الواحد في إطار المشاركة المجتمعية

تفقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الأجهزة الطبية الحديثة التي جرى دعم مستشفى جراحات اليوم الواحد بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم القطاع الصحي بالمدن والمراكز.

تعزيز الخدمات الطبية بالمشاركة المجتمعية

رافق رئيس المدينة خلال الجولة كل من الأستاذ سعيد الجابر مدير التنمية المجتمعية بشركة "إيماك"، ومدير مكتب المهندس حسام الخرافي، والأستاذ هاني حسني ممثل التنمية المجتمعية بالشركة، حيث أكدوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تقديم مساهمات مجتمعية تخدم مختلف احتياجات أهالي مرسى علم وعلى رأسها الخدمات الصحية.

إشادة بدور القطاع الخاص

وأعرب اللواء حازم خليل عن تقديره لجهود شركة "إيماك" في دعم المستشفى، مشيرًا إلى أن تعزيز المنظومة الصحية يعد أولوية قصوى ضمن خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

دعم التنمية المستدامة

كما أكد رئيس المدينة أن هذه المبادرات لا تقتصر على المجال الصحي فقط، بل تمتد لتشمل جميع قطاعات التنمية بالمجتمع المدني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم المواطنين في مختلف المجالات.