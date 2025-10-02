قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يدعم مسيرة التنمية الوطنية

عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، بما صدر عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، من تأكيد على جهود الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز مسيرة التنمية والخدمة الوطنية، مشددًا على أهمية التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة.

وقال الشيمي إن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشاريع قومية عملاقة ومبادرات اجتماعية يسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين، مع التأكيد على أهمية بناء الإنسان عبر التعليم والصحة ومحو الأمية الرقمية، وإتاحة الفرص للشباب والمرأة للمشاركة في صناعة المستقبل.
وأعرب الشيمي عن تقديره وامتنانه لرئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق وللوكيلين المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة 
فيبي فوزي، الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، على جهودهم المخلصة في إدارة أعمال المجلس، وتيسير الحوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مصلحة المواطن المصري.

كما أكد الشيمي على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشيوخ، الذي ساهم من خلال مشروعات القوانين والدراسات البرلمانية في دعم متخذي القرار، وتعزيز الشفافية والرقابة على تنفيذ السياسات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المجلس لعب دورًا محوريًا في وضع توصيات علمية وعملية ساهمت في إنجاح جهود الحكومة في مختلف القطاعات.

وأكد النائب أن مجلس الشيوخ يواصل دعم الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ويعمل على نصرة الشعب الفلسطيني من خلال الدبلوماسية البرلمانية، مع دعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة وضمان حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد الشيمي بالجيش المصري ودوره الوطني الكبير، مؤكدًا أن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر 1973 تبقى درسًا للأجيال في الوطنية والفداء، مشيدًا بالتضحيات التي يقدمها الجيش لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وشدد على أن أعضاء مجلس الشيوخ أدو دورًا مشرفًا في الفصل التشريعي الأول، وأن ما قدموه من جهود وإنجازات يرسخ للمجلس مكانته كدعامة أساسية للعمل البرلماني المصري ومساهمة حقيقية في بناء مستقبل الوطن.

مجلس الشيوخ البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
جانب من الحملة
