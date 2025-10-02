برلماني: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يدعم مسيرة التنمية الوطنية

أشاد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، بما صدر عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، من تأكيد على جهود الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز مسيرة التنمية والخدمة الوطنية، مشددًا على أهمية التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة.

وقال الشيمي إن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشاريع قومية عملاقة ومبادرات اجتماعية يسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين، مع التأكيد على أهمية بناء الإنسان عبر التعليم والصحة ومحو الأمية الرقمية، وإتاحة الفرص للشباب والمرأة للمشاركة في صناعة المستقبل.

وأعرب الشيمي عن تقديره وامتنانه لرئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق وللوكيلين المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة

فيبي فوزي، الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، على جهودهم المخلصة في إدارة أعمال المجلس، وتيسير الحوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مصلحة المواطن المصري.

كما أكد الشيمي على أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشيوخ، الذي ساهم من خلال مشروعات القوانين والدراسات البرلمانية في دعم متخذي القرار، وتعزيز الشفافية والرقابة على تنفيذ السياسات العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المجلس لعب دورًا محوريًا في وضع توصيات علمية وعملية ساهمت في إنجاح جهود الحكومة في مختلف القطاعات.

وأكد النائب أن مجلس الشيوخ يواصل دعم الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ويعمل على نصرة الشعب الفلسطيني من خلال الدبلوماسية البرلمانية، مع دعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة وضمان حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد الشيمي بالجيش المصري ودوره الوطني الكبير، مؤكدًا أن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر 1973 تبقى درسًا للأجيال في الوطنية والفداء، مشيدًا بالتضحيات التي يقدمها الجيش لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وشدد على أن أعضاء مجلس الشيوخ أدو دورًا مشرفًا في الفصل التشريعي الأول، وأن ما قدموه من جهود وإنجازات يرسخ للمجلس مكانته كدعامة أساسية للعمل البرلماني المصري ومساهمة حقيقية في بناء مستقبل الوطن.