قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخطيب يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر

وزير الاستثمار خلال الاجتماع
وزير الاستثمار خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلًا من عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لهما، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى استعراض جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية.

وأكد الوزير أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة تسهل الاستثمار وتعزز الثقة في السوق المحلية.

وأشار الخطيب إلى القطاعات الرئيسية التي تمثل محركات أساسية للنمو، والتى تشمل السياحة والزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، مع توفير فرص استثمارية واعدة فيها.

ولفت الوزير إلى أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير منصة موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى خدمات متعددة بشكل سريع وشفاف، مشيرًا إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين ثم اقل من ذلك، وهو ما يعكس جهودًا ملموسة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم التجارة الخارجية.

وأكد الوزير أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة، مؤكدًا أن هذا التوجه يشكل أحد الأولويات الرئيسية للحكومة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

وأشار الخطيب إلى الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تبنتها الدولة  لتعزيز بيئة الأعمال، والتي تضمنت تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، مع إجراء حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المفروضة عليهم، مع العمل على التحول الرقمي في هذا الملف لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وتناول الوزير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي اعتمدتها مصر منذ ديسمبر الماضي، والتي تضمنت تحديد قطاعات ذات أولوية مثل الخدمات المالية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، مع التأكيد على ضرورة تنويع مصادر النمو الاقتصادي وجذب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص عمل مستدامة.

كما أشار الخطيب إلى جهود تطوير قطاع السياحة، التي تتجاوز مجرد زيادة الطاقة الفندقية لتشمل وضع رؤية متكاملة للوجهات السياحية المتنوعة من الساحل الشمالي حتى البحر الأحمر، مع التركيز على السياحة الثقافية والعلاجية، مؤكدا أهمية توفير خريطة واضحة للفرص الاستثمارية والأراضي والتصاريح اللازمة، بهدف تسهيل عمل المستثمرين ودعم نمو القطاع السياحي.

وتطرق الوزير إلى قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر لجذب استثمارات كبيرة في هذا المجال، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، ومشاركة القطاع الخاص في دفع هذه الاستثمارات، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

وأشار الخطيب إلى الاستعدادات الجارية لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الذي أطلقه البنك الدولي بهدف تحسين مؤشرات التنافسية العالمية، موضحا أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصيات، يمكن تنفيذ 60% منها خلال فترة قصيرة، مما يمثل دفعة قوية نحو تطوير بيئة الأعمال في مصر.

وأكد الوزير استمرار الجهود الرقمية من خلال تطوير منصات حكومية توفر خدمات إلكترونية متكاملة، تشمل إصدار التراخيص وإعادة هندسة الإجراءات لتبسيط العمليات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي.

ونوه الخطيب إلى أنه جار العمل على إنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية، لتعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

ومن جانبه، أكد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان  أن البنك الدولي ملتزم بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع مصر.

وبدوره أشاد سانديب ماهاجان المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بالتقدم الذي احرزته مصر في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستسهم في رفع تنافسية مصر وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

المهندس حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية الاقتصادي المستدام العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصناعات الغذائية مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

المتهم

معهوش رخصة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بعد حادث تصادم بالقاهرة

ارشيفية

بتلبس ضيق وتتأخر بره البيت.. سيدة تشعل النـ ار في ابنتها بالعياط

جهاز مستقبل مصر

بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون القانوني

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد