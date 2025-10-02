تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى

استقبل الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محاربة السرطان والإعاقة الطالبة المتفوقة آية السيد مهني، الأولى على محافظة سوهاج في الشهادة الإعدادية كفيف، بنسبة 99.6٪.

هدايا شيخ الأزهر إلى آية مهني

ووجه الإمام الأكبر قيادات الأزهر، أولاً: بالتكفل بحالة الطالبة آية مهنى، ودراسة كل ما تحتاجه وتلبية كل مطالبها في أسرع وقت، ثانياً: فضلًا عن منـحها مكافأة مالية تقديرًا لتفوقها، ثالثاً: بالإضافة إلى إعانة شهرية من الحسابات الخاصة بالأزهر، ورابعاً: وتيسير انتقالها من سوهاج إلى القاهرة لتلقي علاج السرطان في مستشفى 57357.

المثل في التحدي والإصرار

وأكد الإمام الأكبر أن الطالبة آية مهنى، ضربت المثل في التحدي والإصرار على مواصلة الحياة والحرص على طلب العلم وعدم الاستسلام رغم ظروفها الصحية الصعبة والتحديات الجسام التي واجهتها، مشيرًا إلى أن الأزهر يفخر بهذا النموذج الملهم ويعتبرها رمزًا للأمل والنجاح والإصرار وأنموذجا يقتدى به في التمسك بالثقة في الله.

يذكر أن آية السيد مهني فقدت بصرها عقب خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في المخ، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالصعاب، لكنها لم تستسلم وتمكنت من استكمال مسيرتها التعليمية داخل الأزهر الشريف، حتى استطاعت أن تتفوق على مستوى المحافظة وتحقق المركز الأول على مستوى محافظة سوهاج في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية.