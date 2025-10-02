برلمانية: تطوير نزلة السمان استثمار في التاريخ.. وعائد اقتصادي مستدام للدولة والمواطن

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان يُعد نموذجًا واضحًا لسياسة الدولة في تحويل الأصول التراثية إلى فرص تنموية واستثمارية، مؤكدة أن هذا النوع من المشروعات يُسهم بشكل مباشر في تعظيم العائد الاقتصادي من السياحة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت "الكسان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير نزلة السمان بما يتكامل مع مشروع المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، يعكس وعي الحكومة بأهمية الربط بين التخطيط العمراني والرؤية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن المشروع لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل يتضمن إعادة توظيف الموارد التراثية والثقافية بطريقة تعود بالنفع على الدولة والمجتمع المحلي معًا.

وأوضحت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع مثل هذه المشروعات باهتمام، نظرًا لأهميتها في جذب الاستثمارات، ورفع نسب الإشغال السياحي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير التقليدي، مثل الصناعات الحرفية، والأنشطة السياحية المجتمعية، التي تفتح مجالات جديدة للعمل.

"هذا المشروع ليس إنفاقًا، بل استثمارا طويل الأجل"، هكذا وصفت النائبة مرفت الكسان مشروع تطوير نزلة السمان، مشيرة إلى أن العوائد المتوقعة ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات، وتنشيط حركة التجارة المحلية.

وشددت على أن دمج السكان في خطة التطوير يضمن نجاح المشروع واستدامته، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية عنصر حاسم في ضمان عدالة التوزيع والاستفادة من عوائد هذا التحول الحضاري.

واختتمت النائبة تصريحها بدعوة إلى استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية واللجان البرلمانية ذات الصلة، لضمان سير المشروع وفق أعلى المعايير، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، قائلة:"نزلة السمان ليست فقط كنزًا أثريًا، بل فرصة اقتصادية وطنية يجب استثمارها بأفضل الطرق الممكنة".