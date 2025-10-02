قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

شيخ الأزهر يكرم الطالبة آية محاربة السرطان ويوجه بسرعة تلبية مطالبها والتكفل بها

شيخ الأزهر يستقبل الطالبة آية في مكتبه بمشيخة الازهر
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة آية في مكتبه بمشيخة الازهر
عبد الرحمن محمد

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطالبة المتفوقة آية السيد مهني، التي أطلق عليها لقب محاربة السرطان والإعاقة، بعد أن تمكنت من الحصول على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج بنسبة نجاح بلغت 99.6% رغم فقدان بصرها.

وخلال اللقاء، وجه الإمام الأكبر قيادات الأزهر بالتكفل الكامل بحالة الطالبة آية مهني، ودراسة احتياجاتها كافة والعمل على تلبيتها في أسرع وقت، إضافة إلى تخصيص مكافأة مالية تقديرًا لتفوقها، ومنحها إعانة شهرية من الحسابات الخاصة بالأزهر، مع تيسير انتقالها من سوهاج إلى القاهرة لتلقي علاجها من مرض السرطان في مستشفى 57357.

وأكد شيخ الأزهر أن الطالبة آية مهني تمثل نموذجًا فريدًا في الإصرار والتحدي، إذ ضربت مثالًا حيًا في مواصلة الحياة والحرص على طلب العلم وعدم الاستسلام للظروف الصحية الصعبة والتحديات القاسية التي مرت بها، مشددًا على أن الأزهر يفتخر بها ويعتبرها رمزًا للأمل والإصرار والنجاح، وقدوة ملهمة في التمسك بالثقة في الله.

ويذكر أن الطالبة آية فقدت بصرها بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في المخ، لكنها قررت أن تبدأ رحلة جديدة متحدية كل الصعاب، وتمكنت من استكمال مسيرتها التعليمية داخل الأزهر الشريف، حتى استطاعت أن تتفوق على مستوى المحافظة وتحرز المركز الأول في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة سوهاج.
 

وفي سياق آخر أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف.

وجاء نص قرار شيخ الأزهر بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والمكونة من الأعضاء التاليين:

  • الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء “رئيسا”
  • الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية "عضوا" 
  • اللواء حازم محمود زين عبد المجيد سويلم، بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية "عضوا" 
  • الدكتور عصام جلال شعث، رئيس قطاع المحليا بوزارة التنمية المحلية "عضوا" 
  • المستشار أحمد إسماعيل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي “عضوا”
  • الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي "عضوا" 
  • الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري "عضوا" 
  • الدكتور سعيد صلاح الدين محمد حسن عامر، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني سابقا “عضوا”
  •  الدكتور خليفة محمد إبراهيم محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر "عضوا" 
  •  الدكتور أحمد محمد حسين حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية سابقا “عضوا”
  • محمد ربيع السعدي الطاهر، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بالأقصر "عضوا"
     
