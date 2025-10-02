محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية موسعة شملت السوق الرئيسى بالمنطقة وعدداً من الشوارع الجانبية وسط ترحيب وإشادة كبيرة من أهالى منطقة السيل الجديد بالجهود المبذولة لتحسين المظهر الحضارى والخدمات اليومية.

وتابع على أرض الواقع أعمال النظافة العامة وجهود رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات التى كانت تعيق الحركة المرورية وتشوه المشهد العام.

وخلال الجولة التى رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ .

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إستمرار الحملات اليومية والمتتالية ، وخاصة أنه جارى التنسيق مع اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان لوضع نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل للقضاء على كافة أشكال المخالفات والإشغالات التى تتجاوز خطوط التنظيم المحددة حيث أن أى تعديات على حرم الطريق لن يتم التساهل معها ، وسيتم مصادرة المضبوطات فوراً ، والإغلاق الكامل للمحلات غير الملتزمة بالإشتراطات والتعليمات المقررة .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولات الميدانية لا تهدف فقط إلى المتابعة ، وإنما إلى تحقيق الإنضباط الميدانى وضمان إلتزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق والشوارع وذلك وفقاً لخطة المحافظة التى تستند على رؤية شاملة تهدف لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى بما يساهم فى فتح المحاور المرورية أمام المواطنين ، ويعزز من الوجه الجمالى والحضارى للمدن .

جولات ميدانية



وقد لاقت هذه الجهود ردود فعل إيجابية من أهالى منطقة السيل الجديد ومختلف المناطق السكنية بمدينة أسوان حيث أعربوا عن سعادتهم بالخطوات الجادة التى تتخذها المحافظة لإستعادة الإنضباط والقضاء على الفوضى والعشوائية ، مؤكدين على دعمهم الكامل لهذه الإجراءات التى تعيد للمنطقة مظهرها الحضارى وتوفر بيئة آمنة ونظيفة تليق بالأهالى والزائرين .

هذا وفى جولة ميدانية ، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منطقة ميدان النفق ، والتى تعتبر أحد أهم الميادين الحيوية بمدينة أسوان ، وذلك للوقوف على نتائج الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية لإعادة الانضباط إلى المنطقة .