الزمالك يستضيف ذهاب الكونفدرالية أمام ديكيداها الصومالي بالقاهرة

كشف مصدر بنادي الزمالك عن ترحيب مسؤولي نادي ديكيداها الصومالي بخوض مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة بدلاً من إقامة اللقاء في كينيا .

وعرض مسؤولو الزمالك على النادي الصومالي باستضافة اللقاء في القاهرة مع تحمل تكاليف سفر وإقامة بعثة ديكيداها.

وتأهل فريق ديكيداها الصومالي لمواجهة الزمالك بعد تخطي عقبة الزمالة السوداني في الدور التمهيدي الأول، وكان بطل الصومال فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يخسر في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف ويتأهل لدور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب دور الـ32 للبطولة في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر ذاته.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية مساء اليوم، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري، والتي خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وسيعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم لشرح العديد من الأمور الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.