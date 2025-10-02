قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات مذلة لقادة إسرائيل يعترفون فيها بهزيمتهم في حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية
زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت
احتجاجات واسعة.. غضب يوناني متصاعد بسبب اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
حادث أمني خطير.. عبوة ناسفة تستهدف جنودا إسرائيليين بغزة
احذر من قطع الخدمة.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025 وطرق السداد والاستعلام
الزمالك يستضيف ذهاب الكونفدرالية أمام ديكيداها الصومالي بالقاهرة
لو قالي بحبك كنت وافقت.. سماح أنور تكشف حقيقة ارتباطها بـ سمير صبري
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لو قالي بحبك كنت وافقت.. سماح أنور تكشف حقيقة ارتباطها بـ سمير صبري

حلقة سماح أنور
حلقة سماح أنور
سعيد فراج

في حلقة خاصة حلت الفنانة سماح أنور كضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي والمذاع علي قناة النهار في تمام الساعة الخامسة كل يوم خميس، لتتحدث عن أعمالها الفنية السابقة وتكشف عن رأيها في العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري وتفاصيل الحادث الذي تعرضت له .

تحدثت الفنانة سماح أنور عن مسلسل كتالوج، الذي تم عرضه مؤخرا بطولة الفنان محمد فراج قائلة، أنه من الاعمال القريبة لقلبها وأشادت بأداء الفنان محمد فراج خلال المسلسل "كان عمل قوي وفراج ممثل متمكن" .

وكشفت عن كواليس دورها في مسلسل الصندوق بطولة الفنان أحمد داش، والتي جسدت من خلاله دور والدته مريضة السرطان قائلة، "مافيش ولا مشهد صعب، ولم احلق شعري في المسلسل، ولكني ارتديت باروكة، لأن التصوير لم يكن بالترتيب، وكان هناك مشاهد لابد أن أظهر بها بشعري".

وتحدثت خلال تصريحات تلفزيونية، "لدي جرأة أن اقدم دور واحلق شعري كاملا اذ تطلب الامر ذلك".

وبشأن حذف دورها خلال فيلم يوم للستات مع المخرج كاملة أبو ذكري قالت، "هذا الموضوع خد أكبر من حجمه وفي الاساس موضوع تافه، ولا يمكن أن يجمعني بها عمل مرة أخري لاني أفضل العمل مع أشخاص مهنية".

وتحدثت عن أسرتها الفنية قائلة، "أنا من أسرة فنية أبويا السيناريست أنور عبد الله له أفلام معروفة في السينما المصرية منها مستر اكس، فيلم فيفا زلاطا، فيلم حالة تلبس، وكان والدي يكتب أغاني لوالدتي".

وعن قصة حب والدها ووالدتها قالت، " كانت أعظم قصة حب في التاريخ، فقدت توفي والدي بعد والدتي بأسبوع واحد فقط حزنا عليها' فكان ابويا يقف بجوار أمي في فترة مرضها، وكانت تقوله له يااستاذ أنور وهو يقول لها ياهانم، وتوقيت والدتي بسبب إصابتهم بسرطان في الرئة، وحتي وقتنا هذا مازالت أشعر بالحزن علي فراق والدتي ووالدي".

وأشارت إلى أن والدتها ساعدتها في تربية نجلها الوحيدقائلة،" أمي ساعدتني في تربية ابني، وتوقفت عن التمثيل حوالي ٢٠ عام متصلة منذ عام ١٩٩٨، ثم بعدها السينما تغيرت تدريجيا"

وأضاف، كنت أفكر أني لم اندم يوما علي دور رفضته، ولكن كنت سوف اندم علي احتياج ابني إذ لم يجدني، و فترة المراهقة كانت اكتر فترة ارهقني فيها، لأنه في هذه المرحلة يكون الولد محتاج أب في حياته، والحمد لله كبر وتزوج وأصبح له حياته الخاصة".

سماح أنور وشائعة ارتباطها بـ سمير صبري

وتحدثت الفنانة سماح أنور عن فترة الحادثة وهي أصعب مرحلة قائلة، " عندما فوقت من الحادث لم أكن أعلم اني كنت ٣ أيام في غييوبة، وكان عندي مسرح، ومجرد إفاقتي، كنت أريد أن أذهب للمسرح لم أكن علي علم بحجم الاصابات التي تعرضت لها ، مافيش مكان مش متجبس في جسمي، واجري عمليات كثيرة لان الأطباء كانت تقولي لي مش هتمشي علي رجلك تاني، ولكني كنت دايما اقول انا هلعب كورة بسبب ثقتي في الله ".

وعن شائعة ارتباطها بالفنان سمير صبري قالت، هذه شائعة ولم نرتبط، فكان لي الاب والاخ الكبير، وسبب تلك الشائعة أننا كنا لا نفترق وكان صديق مقرب لوالدي، لو كان قال لي أنه معجب كان من اممكن أن أحبه، ولكن لم يصرح لي بشئ، وكنت أحبه حب ليس عاطفي".

سماح أنور سمير صبري الفنان سمير صبري الفنانة سماح أنور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

ترشيحاتنا

منتخب البادل

منتخب ناشئات البادل يصعد لربع نهائي مونديال إسبانيا

محمد شوقي

برشلونة لكرة اليد يستعين بمحمد شوقي طبيب الزمالك في مونديال الأندية

شعار الزمالك

الزمالك يصرف جزءًا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

بالصور

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد