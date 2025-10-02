لو قالي بحبك كنت وافقت.. سماح أنور تكشف حقيقة ارتباطها بـ سمير صبري

في حلقة خاصة حلت الفنانة سماح أنور كضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي والمذاع علي قناة النهار في تمام الساعة الخامسة كل يوم خميس، لتتحدث عن أعمالها الفنية السابقة وتكشف عن رأيها في العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري وتفاصيل الحادث الذي تعرضت له .

تحدثت الفنانة سماح أنور عن مسلسل كتالوج، الذي تم عرضه مؤخرا بطولة الفنان محمد فراج قائلة، أنه من الاعمال القريبة لقلبها وأشادت بأداء الفنان محمد فراج خلال المسلسل "كان عمل قوي وفراج ممثل متمكن" .

وكشفت عن كواليس دورها في مسلسل الصندوق بطولة الفنان أحمد داش، والتي جسدت من خلاله دور والدته مريضة السرطان قائلة، "مافيش ولا مشهد صعب، ولم احلق شعري في المسلسل، ولكني ارتديت باروكة، لأن التصوير لم يكن بالترتيب، وكان هناك مشاهد لابد أن أظهر بها بشعري".

وتحدثت خلال تصريحات تلفزيونية، "لدي جرأة أن اقدم دور واحلق شعري كاملا اذ تطلب الامر ذلك".

وبشأن حذف دورها خلال فيلم يوم للستات مع المخرج كاملة أبو ذكري قالت، "هذا الموضوع خد أكبر من حجمه وفي الاساس موضوع تافه، ولا يمكن أن يجمعني بها عمل مرة أخري لاني أفضل العمل مع أشخاص مهنية".

وتحدثت عن أسرتها الفنية قائلة، "أنا من أسرة فنية أبويا السيناريست أنور عبد الله له أفلام معروفة في السينما المصرية منها مستر اكس، فيلم فيفا زلاطا، فيلم حالة تلبس، وكان والدي يكتب أغاني لوالدتي".

وعن قصة حب والدها ووالدتها قالت، " كانت أعظم قصة حب في التاريخ، فقدت توفي والدي بعد والدتي بأسبوع واحد فقط حزنا عليها' فكان ابويا يقف بجوار أمي في فترة مرضها، وكانت تقوله له يااستاذ أنور وهو يقول لها ياهانم، وتوقيت والدتي بسبب إصابتهم بسرطان في الرئة، وحتي وقتنا هذا مازالت أشعر بالحزن علي فراق والدتي ووالدي".

وأشارت إلى أن والدتها ساعدتها في تربية نجلها الوحيدقائلة،" أمي ساعدتني في تربية ابني، وتوقفت عن التمثيل حوالي ٢٠ عام متصلة منذ عام ١٩٩٨، ثم بعدها السينما تغيرت تدريجيا"

وأضاف، كنت أفكر أني لم اندم يوما علي دور رفضته، ولكن كنت سوف اندم علي احتياج ابني إذ لم يجدني، و فترة المراهقة كانت اكتر فترة ارهقني فيها، لأنه في هذه المرحلة يكون الولد محتاج أب في حياته، والحمد لله كبر وتزوج وأصبح له حياته الخاصة".

سماح أنور وشائعة ارتباطها بـ سمير صبري

وتحدثت الفنانة سماح أنور عن فترة الحادثة وهي أصعب مرحلة قائلة، " عندما فوقت من الحادث لم أكن أعلم اني كنت ٣ أيام في غييوبة، وكان عندي مسرح، ومجرد إفاقتي، كنت أريد أن أذهب للمسرح لم أكن علي علم بحجم الاصابات التي تعرضت لها ، مافيش مكان مش متجبس في جسمي، واجري عمليات كثيرة لان الأطباء كانت تقولي لي مش هتمشي علي رجلك تاني، ولكني كنت دايما اقول انا هلعب كورة بسبب ثقتي في الله ".

وعن شائعة ارتباطها بالفنان سمير صبري قالت، هذه شائعة ولم نرتبط، فكان لي الاب والاخ الكبير، وسبب تلك الشائعة أننا كنا لا نفترق وكان صديق مقرب لوالدي، لو كان قال لي أنه معجب كان من اممكن أن أحبه، ولكن لم يصرح لي بشئ، وكنت أحبه حب ليس عاطفي".