حادث أمني خطير.. عبوة ناسفة تستهدف جنودا إسرائيليين بغزة

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، أنه هناك حدث أمني صعب في قطاع غزة ، وتم تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

وأضافت خلال تصريحات مع الإعلاميين أحمد أبو زيد وداليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحادث استهدف دبابة تابعة للكتيبة 53 في قطاع غزة، وأن المروحيات العسكرية نقلت المصابين على الأرجح إلى أقرب المستشفيات في بئر السبع أو القدس المحتلة، مؤكدة أن المشهد العام للحادث لم يتضح بعد بشكل كامل نظرًا لعدم توفر مقاطع فيديو توضح الموقع الجغرافي للانفجار.

وتابعت :" الطائرات المروحية العسكرية قامت بنقل المصابين، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم تُسجل أي حالات وفاة، وأن التصريحات الرسمية محدودة بسبب العيد الرسمي في إسرائيل، ما دفع وسائل الإعلام غير الرسمية لنقل تفاصيل الحادث.





كما نقلت عن المصادر الإسرائيلية أن الحادث جاء بالتزامن مع محاولة بعض الزوارق المشاركة في أسطول الصمود العالمي كسر الحصار البحري على قطاع غزة، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية توقفت أمام هذه الزوارق وأوقفت المشاركين بطريقة أثارت استياء المجتمع الدولي، وتم نقلهم مبدئيًا إلى ميناء أشدود تمهيدًا لترحيلهم إلى أوروبا أو بلدانهم الأصلية