حاتم باشات وقائمته في حب هليوبوليس يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس إدارة النادي

تقدم حاتم باشات بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي هليوبوليس،في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 14 نوفمبر المقبل.

كما تقدمت قائمة باشات “في حب هليوبوليس.. تراث ومستقبل” بأوراق ترشحها وتضم كل من :

• نائب الرئيس: الكابتن نجوى غراب، بطلة السباحة العالمية

• أمين الصندوق: عماد المسيري

• الأعضاء فوق السن: عمرو صدقي، حسام نصار، السفيرة ماجدة شاهين، هبة فهيم، محمد مأمون، خالد بدران، رامي كرم

• الأعضاء تحت السن: سيف هشام، مريم سامي

وأعرب باشات عن أمله في نيل ثقة الجمعية العمومية، مؤكداً أن النادي العريق أمامه تحديات كبيرة، لكن بروح الفريق الواحد سنواصل مسيرته الرائدة..وأضاف: “أعاهدكم أن أبذل قصارى جهدي للحفاظ على تراث النادي وصناعة مستقبله، ليبقى هليوبوليس في مكانته المرموقة داخل المجتمع.”

وأشار باشات إلى أن نادي هليوبوليس، منذ أن وضع البارون إمبان حجر أساسه، ظل بيتاً يضم العراقة والرياضة والثقافة والأسرة في آن واحد، موضحًا أن “صوت الأعضاء ليس مجرد اختيار، بل تكليف بالمحافظة على هوية النادي وصون تاريخه فضلا عن حرصه على أن يكون أعضاء الجمعية العمومية عنصرا رئيسا في صناعة القرار .

واختتم بالتأكيد على أن شعار قائمته “في حب هليوبوليس… تراث ومستقبل” يمثل التزاماً راسخاً بأن يظل النادي قلعة رياضية وثقافية واجتماعية، لا تنفصل عن تراثها ولا تتوقف عن صناعة الغد.