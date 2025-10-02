قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير عُمان بالقاهرة: تلاقي السياح من مصر مع الشعب العماني يفتح آفاقا للتبادل الثقافي
بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بسبب أسطول الصمود العالمي
توجيه عاجل من وزير الصحة.. تطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
حاتم باشات وقائمته في حب هليوبوليس يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس إدارة النادي

حاتم
حاتم
ياسمين تيسير

تقدم حاتم باشات بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي هليوبوليس،في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 14 نوفمبر المقبل.

كما تقدمت قائمة باشات “في حب هليوبوليس.. تراث ومستقبل” بأوراق ترشحها وتضم كل من :
    •    نائب الرئيس: الكابتن نجوى غراب، بطلة السباحة العالمية
    •    أمين الصندوق: عماد المسيري
    •    الأعضاء فوق السن: عمرو صدقي، حسام نصار، السفيرة ماجدة شاهين، هبة فهيم، محمد مأمون، خالد بدران، رامي كرم
    •    الأعضاء تحت السن: سيف هشام، مريم سامي

وأعرب باشات عن أمله في نيل ثقة الجمعية العمومية، مؤكداً أن النادي العريق أمامه تحديات كبيرة، لكن بروح الفريق الواحد سنواصل مسيرته الرائدة..وأضاف: “أعاهدكم أن أبذل قصارى جهدي للحفاظ على تراث النادي وصناعة مستقبله، ليبقى هليوبوليس في مكانته المرموقة داخل المجتمع.”

وأشار باشات إلى أن نادي هليوبوليس، منذ أن وضع البارون إمبان حجر أساسه، ظل بيتاً يضم العراقة والرياضة والثقافة والأسرة في آن واحد، موضحًا أن “صوت الأعضاء ليس مجرد اختيار، بل تكليف بالمحافظة على هوية النادي وصون تاريخه فضلا عن حرصه على أن يكون أعضاء الجمعية العمومية عنصرا رئيسا في صناعة القرار .

واختتم بالتأكيد على أن شعار قائمته “في حب هليوبوليس… تراث ومستقبل” يمثل التزاماً راسخاً بأن يظل النادي قلعة رياضية وثقافية واجتماعية، لا تنفصل عن تراثها ولا تتوقف عن صناعة الغد.

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

