المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
72 دولة تشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسمين تيسير

تستضيف مصر بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 وحتى 18 اكتوبر الجاري لأول مرة في القارة الأفريقية.

وتنطلق البطولة يوم 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات وتستمر على مدار يومين على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر وحتى 17 من نفس الشهر فيما تختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعبًا ولاعبة على صعيد منافسات الناشئين، بالإضافة إلى 533 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في البطولة كل من الجزائر، أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، بيلاروسيا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، غانا، اليونان، غينيا، المجر، إندونيسيا، الهند، إيران، أيرلندا، العراق، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، كينيا، قيرغيزستان، كوريا، السعودية، ليبيا، ماليزيا، مولدوفا، المكسيك، منغوليا، نيجيريا، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، فريق اللاجئين البارالمبي، روسيا، صربيا، سلوفاكيا، سوريا، تايلاند، تركمانستان، توجو، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، فيتنام، زامبيا، الإكوادور، لاوس، المغرب، بورتوريكو، تايوان، مالطا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ومن المنتظر أن يشارك من مصر 54 لاعبًا ولاعبة بواقع 21 لاعبًا ولاعبة في الناشئين والناشئات و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

