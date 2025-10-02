72 دولة تشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة

تستضيف مصر بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقرر إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 وحتى 18 اكتوبر الجاري لأول مرة في القارة الأفريقية.

وتنطلق البطولة يوم 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات وتستمر على مدار يومين على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر وحتى 17 من نفس الشهر فيما تختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعبًا ولاعبة على صعيد منافسات الناشئين، بالإضافة إلى 533 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في البطولة كل من الجزائر، أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، بيلاروسيا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، غانا، اليونان، غينيا، المجر، إندونيسيا، الهند، إيران، أيرلندا، العراق، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، كينيا، قيرغيزستان، كوريا، السعودية، ليبيا، ماليزيا، مولدوفا، المكسيك، منغوليا، نيجيريا، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، فريق اللاجئين البارالمبي، روسيا، صربيا، سلوفاكيا، سوريا، تايلاند، تركمانستان، توجو، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوغندا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، فيتنام، زامبيا، الإكوادور، لاوس، المغرب، بورتوريكو، تايوان، مالطا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ومن المنتظر أن يشارك من مصر 54 لاعبًا ولاعبة بواقع 21 لاعبًا ولاعبة في الناشئين والناشئات و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.