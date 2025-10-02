قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير عُمان بالقاهرة: تلاقي السياح من مصر مع الشعب العماني يفتح آفاقا للتبادل الثقافي
بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بسبب أسطول الصمود العالمي
توجيه عاجل من وزير الصحة.. تطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير عُمان بالقاهرة: تلاقي السياح من مصر مع الشعب العماني يفتح آفاقا للتبادل الثقافي

سلطنة عمان
سلطنة عمان
محمد صبرى   -  
رنا جمال

رعى السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، ورشة عمل حول القطاع السياحي بمقر بعثة السفارة بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة بعمان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين عمان ومصر وبما يجسد رؤية عمان ٢٠٤٠ نحو بناء شراكات استراتيجية في مجال الترويج السياحي وتشجيع الإستثمار المشترك وتقوية الروابط الإقتصادية والثقافية بين البلدين.

أكد السفير الرحبي في كلمته أن النمو المشهود في القطاع السياحي العماني لم يكن ليتحقق لولا توجهات القيادة الرشيدة ودور قيادة الوزارة في ترجمة تلك التوجهات التي أولت هذا القطاع أولوية، والجهود الحثيثة لوزارة التراث والسياحة والمعدن الطيب للإنسان العماني الذي يستقبل الزوار بكل حب وود.

وأنه في إطار رؤية عمان ٢٠٤٠، خطا القطاع السياحي خطوات كبيرة ليصبح ركيزة استراتيجية في الاقتصاد العماني. فالمقومات الواعدة متوفرة: من الموقع الجغرافي المتميز، إلى الثروات الطبيعية الساحلية، والبيئات المتنوعة – من جبال ووديان وصحارى وشواطئ – والمناخات المتعددة حسب التضاريس، إلى جانب الإرث التاريخي والحضاري الغني، الذي يضفي على كل منطقة طابعا فريدا يجذب عشاق السياحة الثقافية والتراثية.

وقال الرحبي: إن هذه الثروة الجغرافية والحضارية لا تشكل مقاصد سياحية فحسب، بل جسورا للتقارب بين الشعوب، فتلاقي السياح من مصر والعالم العربي مع الشعب العماني في مناطق التراث، والأودية، والقرى العتيقة، والمواقع الأثرية، يفتح آفاقا للتبادل الثقافي والتفاهم المتبادل، ويعزز الأواصر بين الدول العربية، في أفق يتجاوز البعد الاقتصادي ليصنع روابط إنسانية وثقافية.

وأشار السفير الرحبي إلى أنه  في السنوات الأخيرة، تم إنشاء مئات المنشآت الفندقية، وتطورت البنية التحتية، وتعددت الخيارات الترفيهية. وفي عام ٢٠٢٤، استقطبت سلطنة عمان أكثر من ١.٥ مليون زائر من دول الخليج، من إجمالي ٤ ملايين زائر. وتسعى السلطنة لجذب ٦ ملايين سائح بحلول عام ٢٠٣٠، على أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 5% في ٢٠٣٠، و10 %  في ٢٠٤٠، فيما يساهم حاليا ب 2.7 %.

ووفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ عدد الزوار حتى نهاية يوليو ٢٠٢٤ قرابة 4 مليون زائر، منهم ٧٤ ألف زائر مصري، ناهيك عن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يدخلوا هذا الرقم مما يؤكد على أهمية السوق المصري. كما بلغت إيرادات الفنادق (من فئة 3 إلى 5 نجوم) خلال نفس الفترة نحو ١٣٢.٣ مليون ريال عماني.

وأكد السفير عبد الله الرحبي، أن العلاقات العمانية – المصرية تشهد تقدما كميا ونوعيا في مجالات كثيرة، وتعد السياحة إحدى القنوات القادرة على تعزيز هذا التقارب، خصوصا في ضوء التشابهات والتكامل بين بلادينا، اللذين يحملان إرثا تاريخيا وثقافيا ثريا، ومقومات طبيعية تجذب السياح من كافة أنحاء العالم.

ودعا السفير الرحبي إلى تعزيز التعاون السياحي بين عمان ومصر، من خلال: تسهيل الإجراءات في الاستثمار في هذا القطاع والزيارات بين الشعبين. تبادل البرامج الترويجية السياحية، تنظيم الرحلات المشتركة، خاصة للطلاب وجميع المؤسسات التعليمية العليا منها والمدارس والشباب، ومؤسسات القطاع الخاص والعام. وتبادل الخبرات في مجال التسويق والتدريب والإدارة السياحية.

وثمن السفير الرحبي التجربة المصرية الرائدة في مجال السياحة، وأكد أن سلطنة عمان مفتوحة لكل أنواع التعاون والشراكة مع مصر، في سبيل تعزيز هذا القطاع الذي لا يقوي الاقتصاد فحسب، بل يساهم في تقارب الثقافات، وتفاهم الشعوب، وتجسير العلاقات الإنسانية.

السفير عبد الله سلطنة عمان قيادة الوزارة الثروة الجغرافية والحضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

إجراء تحاليل طبية للعاملين بتعليم الأقصر في إطار مبادرة "100 يوم صحة"

في إطار مبادرة "100 يوم صحة".. إجراء تحاليل طبية للعاملين بتعليم الأقصر

وحدة السكان بالاقصر

بمشاركة 60 سيدة .. ورش تدريبية مجانية للحرف اليدوية بـالبياضية

بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمنظومة الرعاية الصحية بالأقصر

صرف أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمنظومة الرعاية الصحية بالأقصر

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد