قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر وسلطنة عُمان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
نورهان خفاجي

وقّع الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، مذكرة تفاهم، مع المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني وتوسيع الحقوق التشغيلية لشركات الطيران الوطنية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

وقال الطيار عمرو الشرقاوي- في بيان، اليوم الثلاثاء- إن توقيع مذكرة التفاهم مع سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون العربي في مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دائمًا إلى توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتوفير كل سبل الدعم لشركات الطيران الوطنية، بما يحقق مصالح المسافرين ويدعم حركة النقل الجوي بين البلدين.

من جانبه.. أعرب المهندس نايف بن علي العبري، عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة، مؤكدًا أن التعاون مع جمهورية مصر العربية يشكل قيمة مضافة لقطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان، وأن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة للتنسيق وتبادل الخبرات، وتعزيز مجالات السلامة الجوية والاستدامة وتنشيطا للحركة الجوية بين السلطنة والمقاصد السياحية المصرية.

وتعكس هذه المذكرة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، وحرص الجانبين على تطوير التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويدعم جهود التكامل الإقليمي والإسهام في بناء صناعة نقل جوي أكثر كفاءة واستدامة.

الطيران رئيس التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

ترشيحاتنا

ترامب

الباراسيتامول خطر على الحوامل | أستاذ أمراض نساء يرد على تصريحات ترامب

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الزراعة يعلن عن كواليس تجاوز الصادرات الزراعية المصرية لـ 7.2 مليون طن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: بيان الرئاسة بشأن قانون الإجراءات الجنائية قانوني ودقيق ويستحق التحية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

مشروب شباب الجامعة.. اعرف فوائد الماتشا للصحة

الماتشا
الماتشا
الماتشا

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان
زيت الأرجان

هتضفري شعرك كل يوم.. سر غير متوقع وراء الروتين الليلي

فوائد تضفير الشعر قبل النوم
فوائد تضفير الشعر قبل النوم
فوائد تضفير الشعر قبل النوم

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد