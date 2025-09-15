«شاعر المليون» يلتقي شعراء سلطنة عُمان بالاتصال المرئي غداً

يواصل برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد»، جولاته لاختيار نجوم الموسم الثاني عشر، حيث تلتقي لجنة التحكيم غداً (الثلاثاء) بالشعراء في سلطنة عُمان عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، من أحد فنادق عُمان في مسقط، والذي يربط بين العاصمة العُمانية ومسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وتُعَدّ محطة مسقط من أبرز محطات البرنامج، إذ تحظى دائماً بإقبال واسع من الشعراء العُمانيين. وقد أسهمت مشاركاتهم السابقة في مواسم البرنامج في وصول 33 شاعراً إلى قائمة الـ48 المتأهلين للحلقات المباشرة، فيما نجح شاعر عُماني في بلوغ المرحلة النهائية وحصد المركز الثاني في الموسم السادس.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من: الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، الذين أنهوا جولات البرنامج في السعودية والكويت والأردن، قبل أن يواصلوا جولاتهم مع شعراء عُمان. وتُعَدّ جولة مسقط المحطة قبل النهائية في خارطة جولات لجنة تحكيم مسابقة «شاعر المليون» في موسمها الجديد، وتليها محطة أبوظبي التي ستكون ختام جولات الموسم.

كما ستُعرض لاحقاً على شاشة البرنامج حلقات مسجّلة توثق مقابلات اللجنة مع الشعراء، متضمنةً إلقاء القصائد، وتفاعل لجنة التحكيم، إضافة إلى مشاهد من الكواليس، وذلك قبيل انطلاق الحلقات المباشرة.

ويُعَدّ «شاعر المليون» من أبرز المسابقات الثقافية في العالم العربي، إذ أسهم منذ انطلاقه في إثراء المشهد الشعري والإعلامي، وتعزيز الحضور الجماهيري للشعر النبطي، ليغدو منبراً إبداعياً يتابعه الملايين داخل المنطقة وخارجها.