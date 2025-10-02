مبابي على رأس منتخب فرنسا استعدادا لمباراة أذربيجان وفرنسا

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة المنتخب للتوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهتي أذربيجان وأيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتى أذربيجان وأيسلندا

في حراسة المرمى: شاليفار، ماينان، سامبا

في خط الدفاع: لوكاس دين، مالو جوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جولز كوندي، ويليام ساليبا، أوباميكانو.

في خط الوسط: إدوارد كامافينجا، كوني، أوليسي، أدريان رابيو، خيفرين تورام.

في خط الهجوم: أكليوتشي، باركولا، كينجسلي كومان، هوجو إيكيتيكي، ماتيتا، كيليان مبابي، نكونكو.

ويلتقي منتخب فرنسا أمام أذربيجان يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بعدها يواجه منتخب أيسلندا يوم الإثنين 13 أكتوبر .