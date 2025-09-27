تشكيلة ديربي مدريد المرتقبة.. مبابي يقود هجوم ريال وألفاريز أساسي مع أتلتيكو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء السبت، نحو ملعب "آير ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تقام قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بين الغريمين التقليديين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وقبل المواجهة المنتظرة، كشفت تقارير صحفية عن التشكيلة المتوقعة للفريقين، والتي تشهد عددًا من الأسماء اللافتة، أبرزها مشاركة جوليان ألفاريز في هجوم أتلتيكو، مقابل ظهور كيليان مبابي أساسيًا في الخط الأمامي لريال مدريد، إلى جانب فينيسيوس جونيور.

التشكيلة المتوقعة لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي – روبن لو نورماند – كليمنت لونجليه – ديفيد هانكو

الوسط: جوليانو – بابلو باريوس – كوكي – نيكو جونزاليس

الهجوم: جياكومو راسبادوري – جوليان ألفاريز

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – هويسن – كاريراس

الوسط: أوريلين تشواميني – فيدي فالفيردي – أردا جولر

الهجوم: كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور – فرانكو ماستانتونو

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة من 6 انتصارات متتالية، في بداية مثالية يأمل في مواصلتها.

على الجهة المقابلة، لا يبدو أتلتيكو مدريد في أفضل حالاته، إذ يحتل المركز الثامن بـ9 نقاط فقط من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.