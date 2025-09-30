تشكيل ريال مدريد أمام كايرات ألماتي.. مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم

أعلن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة مضيفه كايرات ألماتي الكازاخستاني، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وكايرات الماتي في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل ريال مدريد أمام كايرات ألماتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أسينسيوـ دين هويسن، دافيد ألابا، فران جارسيا

الوسط: تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر

الهجوم: ماستانتانو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويدخل الميرنجي اللقاء بطموح استعادة التوازن بعد الخسارة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بنتيجة 5-2، وهي أول هزيمة للفريق هذا الموسم، عقب بداية مخيبة أمام مارسيليا في الجولة الافتتاحية من دوري الأبطال انتهت بفوز صعب.

في المقابل، يسعى كايرات لتحقيق نتيجة إيجابية في مشاركته التاريخية، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام سبورتنج لشبونة (4-1) خارج ملعبه بالجولة الماضية، ليجد نفسه أمام تحدٍ ضخم باستضافة بطل أوروبا 14 مرة في ألماتي.

رحلة طويلة وشاقة إلى قلب آسيا الوسطى تنتظر ريال مدريد، لكن الفريق الإسباني يدرك أن أي تعثر جديد قد يضعه في موقف معقد مبكرًا في سباق المجموعة.