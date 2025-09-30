ألونسو: مبابي حاسم وسرعته لا تُضاهى.. ولا خلاف مع فينيسيوس



أشاد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، بأداء لاعبيه عقب الفوز الكبير على كيرات بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وأكد ألونسو أن الفريق أنجز مهمته بحصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن البدلاء قدموا إضافة قوية وساهموا في تعزيز الأداء.



وتحدث عن كيليان مبابي قائلًا: "إنه حاسم في كل مباراة تقريبًا، ليس فقط بالأهداف ولكن أيضًا بتأثيره الكبير وسرعته التي يصعب مجاراتها".



كما شدد على أن الشراكة بين مبابي وأردا جولر تمنح الفريق حلولًا هجومية مميزة، مؤكدًا أن فينيسيوس لم يُبدِ أي اعتراض عند استبداله.



وختم ألونسو بأن ريال مدريد يسعى لبداية قوية في البطولة قبل مواجهة يوفنتوس المرتقبة.