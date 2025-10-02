ليلة دامية في المغرب.. 3 قتلى و354 جريحاً في احتجاجات جيل زد

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء المواجهات بين الأمن والمتظاهرين في مناطق متفرقة من المملكة في إطار تظاهرات جيل زد.

وأوضحت الداخلية المغربية أن من بين المصابين 326 عنصرا من القوات الأمنية المغربية المكلفة بالمحافظة على النظام، وأسفرت أحداث أمس الأربعاء عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بـــــ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، بحسب ما أورده موقع هسبرس الإخباري المغربي.

وأشارت إلى أن أحداث الأمس شهدت أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بــــ23 عمالة وإقليم.

وتوعدت وزارة الداخلية المغربية المخربين بأنها ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، وذلك بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.