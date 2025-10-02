الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة

تعلن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع تطبيق يداوي (Yodawy) لتوفير خدمة توصيل أدوية الأمراض المزمنة شهريًا لأعضاء النقابة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود اللجنة لتسهيل حصول الصحفيين على أدوية أمراضهم المزمنة بشكل آمن ومنتظم، خصوصًا لمن يعانون من ضيق الوقت أو صعوبات الوصول إلى الصيدليات أو الحضور للنقابة.

مزايا الخدمة

▪️تغطية لجميع طلبات العلاج المزمن بنسبة 15% للأدوية المحلية و5% للأدوية المستوردة.

▪️التوصيل لجميع المحافظات بمصاريف توصيل ثابتة مقابل 15 جنيهًا فقط.

▪️التوصيل خلال 72 ساعة من بداية تأكيد الطلب مع إمكانية تتبع الشحنة حتى الوصول.

▪️لا تقل قيمة الطلب الواحد عن 500 جنيه للأدوية المزمنة ويمكن إضافة الأدوية العادية.

▪️توصيل العلاج الشهري بتغليف آمن ومعزول حراريًا.

▪️خدمة عملاء متوفرة على مدار الساعة عبر الخط الساخن 15005.

▪️يتم رفع الروشتة على الموقع المخصص ثم يتواصل فرق يداوي مع الأعضاء.

طلب الأدوية من خلال الرابط التالي*:

https://careprogram.yodawy.com/journalistsyndicate