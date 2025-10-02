قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
المغاوري: الرئيس أنصفنا في اعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية
الرقب لـ صدى البلد: حماس قد تلجأ إلى صيغة "نعم ولكن" لتفادي الحرج التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٢٧) مسجدًا غدًا الجمعة، الموافق ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (١٦) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٩) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٠٢) مسجد من بينها (١٦٤) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٣٨) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٩١) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٨٠٥ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو الهوى – مدينة طهطا؛ ومسجد المحطة – بندر البلينا؛ ومسجد التوحيد بنجع الماسخ بقرية بناويط – مركز المراغة.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار المحمدية بقرية الصديق يوسف – مركز وادي النطرون؛ ومسجد عزبة الأقرع بقرية خمارة – مركز إيتاي البارود؛ ومسجد لحيمر البحري بقرية لحيمر – مركز الدلنجات.
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية الزهيري العشرة – مركز أبو حمص.

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الأربعين بقرية بهبيت – مركز العياط؛ ومسجد الوحدة المحلية بقرية القبابات – مركز أطفيح.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد النور المبين بقرية المعابدة الغربية – مركز أبنوب؛ ومسجد آل البيت بقرية بني رافع – مركز منفلوط.

تم صيانة وتطوير مسجد أولاد عبد القادر بنجع الربيعات بقرية أبو كريم – مركز ديروط.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد البسيوني – مدينة بسيون.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية بوريد – مركز سيدي سالم.

تم صيانة وتطوير مسجد التوبة بعزبة الشرقي بقرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ؛ و مسجد الكبير بقرية نايف عماد – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد فانا بعزبة فانا بقرية حلوة – مركز مطاي.

وفي محافظة دمياط:
تم إحلال وتجديد مسجد الألفي بقرية كفر شحاته – مركز كفر سعد.

تم صيانة وتطوير مسجد حماد بقرية البصارطة – مركز دمياط.

وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد السيدة زينب بالبطحة بقرية أبو عموري- مركز نجع حمادي.
تم صيانة وتطوير مسجد أحمد عبد الله  بعزبة البوصة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة قلمشاه – مركز إطسا.
تم إنشاء وبناء مسجد التوحيد بعزبة داوود – مركز طامية.
وفي محافظة بني سويف:
تم إنشاء وبناء مسجد الهدي النبوي بقرية بليفيا – مركز بني سويف.

وفي محافظة الشرقية:
تم صيانة وتطوير مسجد الشهيد الظواهري بقرية شرشيمة – مركز ههيا.

وفي محافظة جنوب سيناء:
تم صيانة وتطوير مسجد شهداء الروضة  بحي ابني بيتك – مدينة طور سيناء.
وفي محافظة الدقهلية:
تم صيانة وتطوير مسجد القعقاع بن عمرو  التميمي ( ابن تميم ) – مركز المنزلة.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف وزارة الاوقاف الاوقاف تفتتح ٢٧ مسجد غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

يوتيوب

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

بالصور

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد