رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد منظومة التحصيل ومحطة مياه سامي سعد

اختتم المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولاته الميدانية اليوم بمتابعة عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بخدمات المياه والتحصيل، وذلك برفقة المهندس محمد محي نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات والمشرف على منظومة التحصيل.

وتفقد رئيس الجهاز مركز التحصيل وخدمة المواطنين لمراجعة إجراءات التقديم على العدادات الجديدة وصيانة العدادات القائمة، والتأكد من تيسير الخدمات وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.و

كما شملت الجولة تفقد محطة مياه سامي سعد لمتابعة كفاءة عمل الطلمبات وضمان انتظام التشغيل، إلى جانب زيارة معمل عينات الصرف الصناعي بالمحطة لمراجعة معايير الجودة والالتزام بالضوابط البيئية والفنية.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن متابعة هذه القطاعات الحيوية تأتي في إطار الحرص على ضمان استمرارية وكفاءة خدمات المياه والصرف وتطوير آليات التحصيل وخدمة المواطنين، مشدداً على أن جهاز المدينة لن يتهاون مع أي قصور في المنظومة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.