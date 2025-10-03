أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يودع المعلمين وأولياء أمور أوائل الشهادات الفائزين برحلات العمرة ويعتمد مخطط لتقسيم وطرح أرض البحوث بالخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة

محافظ الوادي الجديد يودّع المعلمين وأولياء أمور أوائل الشهادات الفائزين برحلات العمرة

في أجواءٍٍ روحانية عمّتها السعادة والبهجة، قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوديع الفوج الأول من المعلمين وأولياء أمور أوائل طلاب الشهادات ، الفائزين برحلات العمرة المُهداة من المحافظة، وذلك عقب أداء صلاة فجر اليوم الخميس بمدينة الخارجة، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، و الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، و الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، و الشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المعتمرين من مراكز الخارجة والفرافرة وباريس، راجيًا لهم عمرةً مقبولة، ومتمنيًا لهم السلامة والدعاء لمصر قيادة وشعبا بدوام الأمن و الازدهار.

كما أشار إلى أن الفوج الثاني من الفائزين يشمل معلمي وأبناء مركزي الداخلة وبلاط، والمقرر مغادرته للأراضي المقدسة نهاية شهر أكتوبر الحالي.

محافظة الوادى الجديد: مخطط لتقسيم وطرح أرض البحوث بالخارجة لتنفيذ مشروعات سكنية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن إعداد مخطط لتقسيم وطرح أرض البحوث بالخارجة؛ لإقامة مجتمع سكني جديد، و دراسة طرح الأراضي المتميزة بالمراكز لإنشاء وحدات سكنية وتجارية استثمارية، بالتنسيق مع المراكز ومديرية الإسكان، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من أراضى الدولة غير المستغلة.

وكان محافظ الوادي الجديد التقى مؤخرا رئيس مركز البحوث الزراعية، لمناقشة آفاق التعاون المقترح تنفيذه فى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتعزيز التعاون المشترك فى المجالات البحثية.

واستعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال اللقاء أهم المشروعات الزراعية التى تنفذها المحافظة حاليًا فى مجالات استصلاح الأراضى والتوسع فى الزراعات الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن مشروعات تطوير نُظم الرى الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، لافتا إلى أن الوادى الجديد بما يمتلكه من مساحات واسعة من الأراضى الصالحة للزراعة يمثل إحدى المناطق الواعدة للاستثمار الزراعى والأنشطة المرتبطة به.

وأشاد الزملوط بدور مركز البحوث الزراعية كأكبر مؤسسة بحثية زراعية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وما يُقدمه من دعم فنى وبحثى وتدريب وإرشاد للمزارعين، مؤكدًا حرصه على تعميق التعاون مع المركز بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنتاج الزراعى وتحسين مستوى المزارعين بالمحافظة.

الحماية المدنيه تسيطر علي حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بالوادي الجديد



سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بمركز الداخلة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل في مركز الداخلة.

تبين اندلاع حريق بمزرعة نخيل ونباتات جافة بجوار المنطقة الصناعية بمدينة موط خلف الكنيسة بالمدينة أسفر عن تفحم عدد من أشجار النخيل والنباتات الجافة "الهيش" دون إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بسيارات فنطاس مياه للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق والمزارع المجاورة وجرى اخماد الحريق دون إصابات بشرية وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار انتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه وانتداب لجنة من الزراعة والبيطري لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد شهد اليوم اندلاع حريقين الأول بمزرعة نخيل بقرية الصحوة التابعة لقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة والحريق الثاني في مزرعة نخيل خلف منطقة "أسماك الوادي" بمدينة الخارجة، فيما شهدت مدينة موط اندلاع الحريق الثالث في مزرعة بجوار المنطقة الصناعية بمركز الداخلة.