وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد تعزيز التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم خطط الدولة في النهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنمية الصعيد تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية هو انعكاس مباشر للإرادة السياسية القوية والاهتمام بتحقيق العدالة بين كافة محافظات الجمهورية ، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، ودعم خطط التوسع في المشروعات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

وأشارت د. منال عوض إلى دعم الوزارة لخطط هيئة تنمية الصعيد عبر تكامل الجهود في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتطوير الخدمات المحلية، إلى جانب التوسع في برامج تمكين المرأة والشباب وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياة أهلنا بالصعيد .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة أصبح نموذجًا تنمويًا رائدًا على المستوى الوطني والإقليمي، مؤكدة أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الهيئة والمحافظات لتذليل أي تحديات وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة .

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد تضع نصب أعينها تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، وتطوير المناطق الصناعية والحرفية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وشدد رئيس هيئة تنمية الصعيد على أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يمثل ركيزة رئيسية في نجاح خطط الهيئة، والتنسيق الجيد مع المحافظات، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية ، لافتاً إلى أن هيئة تنمية الصعيد تعمل وفقًا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة نحو تطبيق الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 للتحول إلى الاقتصاد الأخضر بالاضافة إلى استغلال المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها بعض محافظات الصعيد لتحقيق مردود اقتصادي على المواطنين .

وخلال اللقاء استعرض اللواء عمرو عبدالمنعم لنتائج الزيارات الميدانية التي قام بها لعدد من محافظات الصعيد عقب توليه المسئولية لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الهيئة على أرض الواقع ، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لدعم الاستثمارات، وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأبناء الصعيد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.