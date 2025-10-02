السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات على بعض الخطوط اعتبارًا من بعد غد السبت

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم /الخميس/، تعديل مواعيد القطارات على بعض الخطوط، اعتباراً من بعد غد /السبت/، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها للتيسير على جمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة- في بيان، اليوم- أنها قررت تعديل موعد قيام قطار 762 (تحيا مصر) البصيلي / رشيد لينطلق الساعة 06:00 صباحًا بدلاً من الساعة 06:35 صباحًا، إلى جانب تعديل موعد قيام قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد لينطلق الساعة 07:55 صباحًا بدلاً من الساعة 07:50 صباحًا.

وأشارت إلى أنها قررت كذلك تعديل موعد قيام القطار رقم 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة، حيث سينطلق الساعة 06:25 صباحًا بدلاً من الساعة 07:10 صباحًا، فضلا عن تعديل موعد انطلاق القطار رقم 4204 (تحيا مصر) القصابى بحرى / البصيلي ليصبح الساعة 06:00 صباحًا بدلاً من الساعة 06:15 صباحًا، مؤكدة أنها لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

