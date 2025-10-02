قائمة الخطيب .. السيرة الذاتية لـ أحمد حسام عوض المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قائمته التي سيخوض بها السباق الانتخابي المحدد له يومي 30، 31 من الشهر الجاري، على رأس القيادة للدورة الثالثة.
وضمت القائمة الجديدة التي أعلنها «الخطيب» في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، مزيجًا بين عناصر الخبرة والشباب ورجال الأعمال، لإحداث التوازن المطلوب وضرورة ضخ دماء جديدة داخل المجلس، بما يضمن استمرارية النجاح الإداري والرياضي للنادي في السنوات المقبلة، سواء على المستوى الإداري أو مستوى فريق الكرة.
وشهدت القائمة تواجد ياسين منصور رجل الأعمال المعروف على منصب نائب الرئيس، فيما سيظل خالد مرتجي محتفظًا بمقعده في أمانة الصندوق للدورة الثانية على التوالي، مع استمرار الأعضاء محمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي.
ومن بين الأسماء الجديدة أحمد حسام عوض، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم السيرة الذاتية له.
السيرة الذاتية لـ أحمد حسام عوض
- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق إنجليزي عام 2006 من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- حاصل على دبلومة في التسويق الرياضي من مؤسسة يوهان كرويف ببرشلونة.
- عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وشارك في إبرام العديد من الإنجازات التجارية والرعايات مع شركات ليبتون وبروميتيون وجيتور وريد بول وبانيلي.
- بادر بملف إطلاق الشراكة مع fifa collect لإنشاء مقتنيات رقمية للنادي الأهلي.
- تولى تجديد عقود الرعاية والبث للأهلي مع شركة المتحدة للرياضة.
- تولى ملف تجديد شراكة الأهلي مع شركة أديداس.
- تم تعيينه من fifa كأحد أعضاء اللجنة الثلاثية التي تولت إدارة اتحاد الكرة.
- مسئول ملف المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.
- امين شباب محافظة القاهرة بحزب مستقبل وطن.
- رئيس شركة هوجر للإنشاء والتعمير التي تعمل في مجال المقاولات من عام 1984.