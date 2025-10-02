إنترنت في السيارات .. مزيد من الأمان لمرتادي الطرق | تفاصيل مهمة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع تراخيص لخدمات إنترنت الأشياء بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسبع شركات عالمية يعد خطوة محورية في مسيرة مصر لبناء مجتمع رقمي متكامل.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ إنترنت الأشياء يعني ببساطة إتاحة الاتصال بالإنترنت للأجهزة والمعدات المختلفة، وليس للإنسان فقط، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيقات واسعة تشمل السيارات والتجهيزات المنزلية وغيرها.

وأشار إلى أن السيارات الحديثة باتت مزودة بخاصية الاتصال بالإنترنت، الأمر الذي دفع مصر لوضع إطار تنظيمي يتيح هذه الميزة للمواطنين.

وأوضح طلعت أن هذه الخاصية تمنح المستخدمين مستويات أعلى من الأمان، حيث يمكن للسيارة إرسال إشارات استغاثة أو تنبيه في حالات الطوارئ، والتواصل مع الشركة المصنعة في حال حدوث أعطال فنية.

وأكد أن انتشار هذه السيارات في مصر خلال السنوات المقبلة سيجعل الاستفادة من هذه التقنية جزءاً أساسياً من مشروع "مصر الرقمية".

وختم الوزير بالتأكيد على أن إتاحة خدمات إنترنت الأشياء في مصر لا تهدف فقط إلى مواكبة التطورات العالمية، بل إلى تعزيز حياة المواطنين اليومية وتحقيق طفرة نوعية في الخدمات الرقمية بما يسهم في بناء مجتمع عصري وآمن.