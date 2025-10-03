قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار خفيفة تضرب البلاد

نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا.

سحب منخفضة وأمطار

شهد الطقس في الصباح الباكر، اليوم، نشاط شبورة مائية كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فأن الطقس اليوم، يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أتربة عالقة وأمطار

يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ويشهد الطقس اليوم، فرص تكون أتربة عالقة نهارا على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

أما نشاط الرياح يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح ع لى مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة

درجات الحرارة اليوم الجمعة

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة نهارا 
السواحل الشمالية  تتراوح ما بين 29 إلى 31 درجة نهارا 
شمال الصعيد  تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة نهارا

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة نهارا 
 

