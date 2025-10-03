انطلاق أولى فعاليات مشروع الموهبة الحركية بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، التجمع الأول لأولياء الأمور المشاركين في المشروع القومي للموهبة الحركية، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا وإعداد بطل أولمبي.

تفاصيل المشروع القومي للموهبة الحركية

وأكد محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تم خلال اللقاء التعريف بمميزات المشروع من حيث توفير ملابس رياضية ورعاية طبية ونفسية وإشراف مدربين متخصصين، بجانب تنظيم مهرجانات ومسابقات وجوائز، كما جرى شرح نظام الاختبارات ومقرات التدريب وآلية تقديم الأوراق المطلوبة.

من جانبها، أكدت المديرية في بيان لها أن باب التقديم ما زال مفتوحًا حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، على أن تجرى الاختبارات الرسمية للمشاركين في منتصف أكتوبر 2025م بمعرفة وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وذكرت المديرية أن المشروع يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.