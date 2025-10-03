استشاري مناعة: نصائح لتجنب عدوى الجيم وحماية أصحاب الحساسية

قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح لمرتادي الصالات الرياضية لتجنب انتقال العدوى.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن أبرز النصائح تتمثل في :"تعقيم الأجهزة الرياضية قبل وبعد الاستخدام، غسل اليدين جيدًا قبل التمرين وبعده، بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة الشخصية أثناء ممارسة الرياضة".

وأكد أن الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة ومرضى الحساسية هم الأكثر عرضة للمضاعفات عند انتقال العدوى، مشيرًا إلى أن الصالات المغلقة تمثل بيئة أصعب لهؤلاء بسبب التكييف وضعف التهوية، ما يزيد احتمالات الإصابة بنزلات البرد والفيروسات.

ونصح مرضى الحساسية بتفضيل ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة أو اللجوء إلى المشي والرياضة في الهواء الطلق، مع ضرورة إجراء الكشف الطبي المسبق خاصة لأصحاب أمراض القلب والمناعة، لضمان اختيار التمارين الأنسب لهم وتجنب أي مضاعفات خطيرة.