ديني

إمام المسجد النبوي: عرض الممتلكات على وسائل التواصل حماقة مجرّدة لا تنفع في الآخرة

المسجدالمسجد
المسجدالمسجد
محمد صبري عبد الرحيم

 أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور صلاح البدير، المسلمين في خطبته بتقوى الله ومراقبته، فهي منبع الفضائل، ومجمع الشمائل، وأمنع المعاقل، من تمسك بأسبابها نجا.

الشكر والذكر والحمد

وقال خطيب المسجد النبوي، خلال خطبة الجمعة اليوم: الأتقياء الألباء يفرحون بالنعم فرح الشكر والذكر والحمد والثناء لا يطيشون بالأموال زهوًا ولا يميلون بالثروة ميلًا ولهوًا فلا النعماء تبطرهم ولا اللأواء تجزعهم وأما البَطِرون المترفون المسرفون فيفرحون بالإمداد ويفخرون على العباد ديدنهم الكبر والبَذَخُ والتطاول ودأبهم التباهي بالحواشي والغواشي والتباري بالفواشي والمواشي والتكاثر بالأموال والذراري يترفعون على الأكفاء.

وتابع: ويستعلون على الفقراء ويكسرون قلوب الضعفاء وتلك هِجِّيرى أهل الخيلاء والكبرياء وناقصي العلم والبصيرة الذين لا يبالون بمشاعر المحرومين ولا يكترثون بآلام المنكوبين والمهجرين والمنقطعين ولا يعبؤون بحال المرضى والمبتلين والمحزونين والحامل على ذلك الأشر المطغي والبطر الملهي والاستغراق في حب الدنيا والاغترار بزخرفها واستعظام النفس واستحقار الناس وحب الشهرة والظهور ومرح السّكر لا فرح الشكر ولا تصدر تلك الأفعال إلا من قلبٍ قد امتلأ بالكبر والجهل والظلم وترحّل منه التواضع فأحاطت به الغفلات وأوقعته في الهفوات فشمخ بأنفه وتعظّم وتفاخر ونظر إلى الناس شَزْرًا وَمشىٰ بينهم تَبَخْتُرًا وتحدث إليهم تكبّرًا.

 

نفخة الشيطان 


وبين أن الشيطان ينفخ نفخة فتحصل للمتفاخرين هِزَّةٌ ولذّة وطيش يحملهم على السفه في الإنفاق والسرف والتبذير والنفقة في المعصية وإتلافِ الأموال في التكلّف والسمعة والرياء وصرفِها في المباهاة والتطاول وتفريقها في المغالبة والتعاظم وإفسادها بالتفاخر والتكاثر قال جل وعز «ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ».


وأشار إلى أنه يأخذ التباهي والتفاخر والخَطَران الفَرِحَ المغرورَ الفخور فيعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي موائدة المصفوفة وزرابيَّه المبثوثة ونمارقه المصفوفة وبيوته المشرفة ورياضه المونقة وبساتينه المورقة وحدائقه المعذقة وحلله المنشّرة وأنهاره المتدفقة ومراكبه الفارهة ومجالسه الواسعة يصوّر كل شيء ويظهر ويشهر كلّ شيء يذكر ويعرف وتشير إليه الناس بالأصابع ويكثر له المشاهد والمتابع وما ذلك إلا خفة واختيال وحماقة مجرّدة لا تعود على صاحبها في آخرته بنفع ولا شفع.


وختم مذكرًا أنه كم من الراحلين تباهوا بالعز والكثرة والثروة حتى صاروا رهن القبور فما نفعتهم تلك الأفعال والصنائع ولا أغنىٰ عنهم الحرص على دقيق المطامع، وأين أهل المنازل والدور وأين قياصرة القصور وهُرَامِزِةُ الدّهور وأين الآباء والأجداد وأين المريض والعُوَّاد وأين من مضى من نزارٍ وأين من مضى من إياد وأين ثمودُ الذين جابوا الصخر بالواد وأين عاد إرَمُ ذَاتُ العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فاتق الله أيها المتباهي المختال وأنزل عن التباهي اختيارًا قبل أن تنزل منه اضطرارًا فإنك عبد ذليل محصور ضعيف مقهور مُحاطٌ بك من تحتك ومن فوقك لا يليق بك التّكبّر ولا التجبر ولا التيه وبئس العَبْدُ عبدٌ تخيَّلَ واختالَ، ونَسِيَ الكبيرَ المُتَعالِ.

المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة يوم الجمعة الدكتور صلاح البدير صلاح البدير

المزيد

