مدير قناطر الدلتا: ارتفاع منسوب شلالات القناطر الخيرية لن يؤثر على أراضي طرح النهر

أكد المهندس خالد أحمد، مدير عام قناطر الدلتا، أن ارتفاع منسوب شلالات القناطر الخيرية عن المعدل المعتاد في هذا التوقيت من العام يُعد أمرا طبيعيا مع بداية فصل الشتاء، موضحًا أن المنسوب يرتفع عادة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% مقارنة بفصل الصيف.



وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار ضخ كميات أكبر من المياه لتغذية أراضي الدلتا وتوزيعها بما يضمن الاستفادة منها بالشكل الأمثل.



وأضاف مدير عام قناطر الدلتا، أن ارتفاع منسوب الشلالات لا يؤثر على أراضي طرح النهر، نظرا لكونها تقع داخل قطاع نهر النيل، لافتا إلى أن الجهات المختصة تحذر بصفة دورية المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل زيادة المياه، وهو أمر متعارف عليه ويتكرر سنويًا مع تغير المواسم.