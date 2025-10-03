قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
اقتصاد

المشاط تلتقي المبعوث الرئاسي الكوري خلال فعالية الاحتفال باليوم الوطني لكوريا

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
آية الجارحي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع  بارك بوم جيه، المبعوث الرئاسي الكوري الجنوبي لمصر، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور السفير كيم يونج، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. 

جاء ذلك على هامش احتفال السفارة الكورية بالقاهرة باليوم الوطني لكوريا والذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الكورية.

وهنأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبعوث الرئاسي الكوري، بالاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية، والذي يتزامن مع مرور 30 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن مصر تُقدر العلاقات الوثيقة بين البلدين والتي شهدت تطورًا مستمرًا على مدار أكثر من 3 عقود، وتجسد هذا التطور في محفظة تعاون إنمائي متنوعة، إلى جانب الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشارت إلى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في السنوات المقبلة، والتي مثلت دفعة قوية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، موضحة أن اختيار مصر كشريك استراتيجي لكوريا في مجال التعاون الإنمائي، انعكس على تنويع المشروعات التي يجري تنفيذها والتركيز على قطاعات ذات أولوية.

وأوضحت أن العلاقات المصرية الكورية تتجاوز الجانب الثنائي لتصبح مظلة تُعزز التكامل الإقليمي والتعاون جنوب جنوب، حيث تُمثل مصر بوابة لكوريا الجنوبية للنفاذ لدول قارة أفريقيا، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات ومميزات نسبية على صعيد موقعها الجغرافي ومحاور الربط بين مختلف دول القارة.

وتطرقت إلى مُشاركتها في القمة الكورية الأفريقية والتي شرُفت خلالها بلقاء الرئيس الكوري، موضحةً أن القمة تؤكد أن العلاقات المصرية الكورية تتجاوز التعاون الثنائي إلى التكامل الإقليمي إلى عمق القارتين الأفريقية والآسيوية من خلال التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأشادت "المشاط" بالنجاحات الأخيرة التي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومنها توقيع خطابات التفاهم لمشروع هيئة تنمية التدريب المهني، والتعاون بشأن مشروع المنصة الرقمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، والمرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية.

وحول سبل تعزيز التعاون المشترك؛ أشارت "المشاط"، إلى إطلاق أول استراتيجية تعاون بين البلدين، لافتةً إلى التركيز على استكشاف مجالات جديدة تشمل: نظم الرعاية الصحية، التنمية الخضراء، التكنولوجيا، توطين الصناعة، ومبادرات سلاسل الإمداد لدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار تعاون استراتيجي شامل.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التعاون الدولي العلاقات المصرية الكورية الرئيس الكوري

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

يوم الجمعة

عدد ركعات سنة صلاة الجمعة.. اعرف كم قبلها وبعدها

المسجد الحرام

إمام المسجد الحرام: الله يفرح بتوبة العبد العاصي

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. اعرف الشروط وموعد التقديم

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

