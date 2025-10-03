بعد غمر الفيضان لأراضيهم.. قطع الكهرباء عن منازل قرية دلهمو في المنوفية

قررت مديرية الكهرباء في محافظة المنوفية، قطع الكهرباء عن عدد من منازل العزبة القبلية في قرية دلهمو بمركز أشمون، عقب غمر مياه الفيضان لمنازل الأهالي، وخوفا من وقوع كارثة بعد أن غطت المياه منازل المواطنين نتيجة فيضان النيل.

وأكدت المديرية أن قطع الكهرباء يأتي خوفا على الأهالي؛ بعد أن وصلت المياه إلى المنازل، حتى لا تلامس الكهرباء، المياه، وتحدث أزمة.

وسبق أن حذرت رئاسة مركز ومدينتي أشمون ومنوف، المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء تلك الأراضي؛ نظرا لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل، مما قد يؤدي إلى حدوث غمر لمعظم الأراضي.

وجرى التنبيه والتشديد على كل المواطنين في قرى مركز أشمون، والمقيمون على أراضي طرح النهر الواقعة بنطاق المركز؛ لتوخي الحذر، وتجنب زراعة أي زراعات حاليا، تحسبا لما سيحدث نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.