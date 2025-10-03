ماستر كلاس الإخراج بمهرجان الإسكندرية.. عبد الحكيم بن عباس: أترك لفريقي مساحة الإبداع والخيال

شهدت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة ماستر كلاس الإخراج مع المخرج المغربي الكبير عبد الحكيم بن عباس، الذي قدّمته الإعلامية غادة شاهين، المدير الفني للمهرجان، معربة عن سعادتها بوجوده ومشاركته في هذه الدورة.

وتحدث بن عباس خلال اللقاء عن تجربته في التدريس بمعهد السينما بالمغرب، موضحًا أنه يمنح طلابه مهمة تقديم "صورة من حياتهم" دون تحديد مسبق، ليترك لهم مساحة الإبداع والخيال. وأكد أن هذه الطريقة تنعكس أيضًا على عمله مع فريقه من ممثلين وفنيين، حيث يسعى دومًا إلى استخراج الإبداع من داخل كل فرد.

كما عرض المخرج مجموعة من أفلامه وناقشها مع الحضور، مشيرًا إلى تأثره بالمدرسة الفرنسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل، وهو الأسلوب الذي يتبعه في أعماله.

وشدد على أن السينما ليست مجرد دراسة أكاديمية، بل هي قبل كل شيء إحساس وموهبة تستند إلى الخيال، حتى وإن احتاج الفنان إلى الدراسة لتطوير أدواته وصقل موهبته.

وكشف عبد الحكيم بن عباس أنه لا يهتم كثيرًا بكتابة السيناريوهات التقليدية، إذ يعتمد بشكل أساسي على الديكوباج كمنهجية عمل في مشاريعه السينمائية.

وشهدت الماستر كلاس حضور عدد كبير من شباب الإسكندرية الذين طرحوا تساؤلاتهم على المخرج، كما حضر أيضًا الدكتور محمد شفيق رئيس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، والدكتور حسين بكر مدير التصوير، والمونتيرة منار حسني، ومدير التصوير جوزيف كرم.