بالأسلحة البيضاء.. ضبط أطراف مشاجرة بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 29 سبتمبر المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (سائق وشقيقه، "لهما معلومات جنائية")، طرف ثان: (مالك مقهى، نجله) لاعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بوضع السيارة خاصته أمام المقهى ملكه، قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بالأيدى دون حدوث ثمة إصابات وقيام الطرف الأول بالتلويح بأسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول (2 سلاح أبيض) المستخدمان فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.