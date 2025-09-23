القبض على 6 طلاب تشاجروا بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 20/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 4 طلاب ، وطرف ثان طالبان "أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم- جميعهم مقيمون بالإسكندرية، تعدى خلالها الطرف الأول على الثانى بالضرب باستخدام عصا معدنية كانت بحوزة أحدهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة أحدهم (العصا المعدنية " المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





