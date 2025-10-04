قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم للزواج؟.. اعرف رأي الشرع
قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك
سليمة وآمنة.. شعبة الخضروات ترد على شائعة الطماطم المسرطنة
روسيا تسجل أكثر من 30 هزة ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا خلال 24 ساعة
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| افتتاح مشروعات تنموية وخدمية.. وانطلاق مشروع الموهبة الحركية

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم .


هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي الذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى وصول أول قافلة تعمير للمحافظة عام 1959، والتي شكلت نقطة انطلاق نحو التنمية والبناء في أكبر محافظات مصر . 

وقال الزملوط إنه بالتزامن مع احتفالات العيد القومي: تواصل المحافظة مسيرة التنمية والإنجازات، حيث تستعد لافتتاح وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات بنية تحتية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والربط بين المراكز، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير مصادر نظيفة ومستدامة للكهرباء.

وسيتم تطوير الخدمات الصحية والتعليمية بإنشاء مدارس جديدة ووحدات صحية لخدمة المواطنين، دعم المشروعات الزراعية والري الحديث لتعزيز استغلال الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج.

وأكد الزملوط دعم وزارة التنمية المحلية لمحافظة الوادي الجديد في استكمال مسيرة العمل والبناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

انطلاق أولى فعاليات مشروع الموهبة الحركية بالوادي الجديد


نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، التجمع الأول لأولياء الأمور المشاركين في المشروع القومي للموهبة الحركية، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا وإعداد بطل أولمبي.

تفاصيل المشروع القومي للموهبة الحركية

وأكد محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تم خلال اللقاء التعريف بمميزات المشروع من حيث توفير ملابس رياضية ورعاية طبية ونفسية وإشراف مدربين متخصصين، بجانب تنظيم مهرجانات ومسابقات وجوائز، كما جرى شرح نظام الاختبارات ومقرات التدريب وآلية تقديم الأوراق المطلوبة.

من جانبها، أكدت المديرية في بيان أن باب التقديم ما زال مفتوحًا حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، على أن تجرى الاختبارات الرسمية للمشاركين في منتصف أكتوبر 2025م بمعرفة وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وذكرت المديرية أن المشروع يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

مشروع القرى الآمنة غذائيا يطرح برنامجا تدريبيا وفرص دعم الأفكار الزراعية بالفرافرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ برنامج تدريبي معتمد في اطار مشروع دعم القري الآمنه غذائيا بواحة الفرافرة” والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة أن البرنامج يهدف إلى توعية المزارعين بالتغذية الصحيحة ، وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الغذاء، ودعم الشباب والنساء واسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر مثل (تربية الدواجن البياضه / التصنيع الغذائي .. الخ )

وأضاف كمال الدين انه سيتم الإعداد لتلقى مقترحات أفكار مشروعات زراعية مدرة للدخل من المشروعات الصغيرة لاهالى مركز الفرافرة ممن يرغبون في تطوير الفكرة أوتحويلها الي واقع على أن يكون التقديم من خلال الرابط الموجود علي الاعلان على صفحة مركز الفرافرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مركز الفرافرة أنه سيتم تنفيذ  (3) برامج تدريبية يمكنك الاختيار من بينها لمده (4) ايام من الساعه 9 صباحا الي الساعة  4 عصراً والحصول على شهادة معتمدة من الفاو حال حضور مدة التدريب كاملة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة خلال الفترة من يوم 12 اكتوبر الي 23 اكتوبر .

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

فريق قوي.. الكوكي: سعيد بتحقيق 3 نقاط بالفوز على البنك الأهلي

الأهلي

الأهلي يمنح لاعبيه 3 أيام راحة بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية

شيكو بانزا

قائمة الزمالك لمباراةغزل المحلة .. عودة الجزيري وشيكو بانزا وغيابات مؤثرة

بالصور

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة

برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة

وصفة شهية بخطوات بسيطة.. طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم

أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد