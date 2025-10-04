أخبار الوادي الجديد| افتتاح مشروعات تنموية وخدمية.. وانطلاق مشروع الموهبة الحركية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم .



هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي الذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى وصول أول قافلة تعمير للمحافظة عام 1959، والتي شكلت نقطة انطلاق نحو التنمية والبناء في أكبر محافظات مصر .

وقال الزملوط إنه بالتزامن مع احتفالات العيد القومي: تواصل المحافظة مسيرة التنمية والإنجازات، حيث تستعد لافتتاح وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات، أبرزها مشروعات بنية تحتية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والربط بين المراكز، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير مصادر نظيفة ومستدامة للكهرباء.

وسيتم تطوير الخدمات الصحية والتعليمية بإنشاء مدارس جديدة ووحدات صحية لخدمة المواطنين، دعم المشروعات الزراعية والري الحديث لتعزيز استغلال الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج.

وأكد الزملوط دعم وزارة التنمية المحلية لمحافظة الوادي الجديد في استكمال مسيرة العمل والبناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

انطلاق أولى فعاليات مشروع الموهبة الحركية بالوادي الجديد



نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، التجمع الأول لأولياء الأمور المشاركين في المشروع القومي للموهبة الحركية، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين رياضيًا وإعداد بطل أولمبي.

تفاصيل المشروع القومي للموهبة الحركية

وأكد محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تم خلال اللقاء التعريف بمميزات المشروع من حيث توفير ملابس رياضية ورعاية طبية ونفسية وإشراف مدربين متخصصين، بجانب تنظيم مهرجانات ومسابقات وجوائز، كما جرى شرح نظام الاختبارات ومقرات التدريب وآلية تقديم الأوراق المطلوبة.

من جانبها، أكدت المديرية في بيان أن باب التقديم ما زال مفتوحًا حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، على أن تجرى الاختبارات الرسمية للمشاركين في منتصف أكتوبر 2025م بمعرفة وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وذكرت المديرية أن المشروع يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

مشروع القرى الآمنة غذائيا يطرح برنامجا تدريبيا وفرص دعم الأفكار الزراعية بالفرافرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ برنامج تدريبي معتمد في اطار مشروع دعم القري الآمنه غذائيا بواحة الفرافرة” والذي تنفذه منظمة الفاو بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الفرافرة أن البرنامج يهدف إلى توعية المزارعين بالتغذية الصحيحة ، وسلامة الأغذية والحد من الفاقد من الغذاء، ودعم الشباب والنساء واسرهم لإنشاء أنشطة زراعية مدرة للدخل في مجال المشروعات الزراعية متناهية الصغر مثل (تربية الدواجن البياضه / التصنيع الغذائي .. الخ )

وأضاف كمال الدين انه سيتم الإعداد لتلقى مقترحات أفكار مشروعات زراعية مدرة للدخل من المشروعات الصغيرة لاهالى مركز الفرافرة ممن يرغبون في تطوير الفكرة أوتحويلها الي واقع على أن يكون التقديم من خلال الرابط الموجود علي الاعلان على صفحة مركز الفرافرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مركز الفرافرة أنه سيتم تنفيذ (3) برامج تدريبية يمكنك الاختيار من بينها لمده (4) ايام من الساعه 9 صباحا الي الساعة 4 عصراً والحصول على شهادة معتمدة من الفاو حال حضور مدة التدريب كاملة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة خلال الفترة من يوم 12 اكتوبر الي 23 اكتوبر .