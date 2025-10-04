قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان

غرق قري المنوفية
غرق قري المنوفية
مروة فاضل

على مدار عدة أشهر، يعاني سكان قرى أشمون ومنوف والسادات من ارتفاع منسوب مياه النيل، حيث تقع مساكنهم في مناطق "طرح النهر"، وهي مناطق تعتبر جزءًا من مجرى النيل، وتتعرض سنويًا للغمر خلال موسم الفيضان.

استخدام المراكب للتنقل

يضطر الأهالي إلى استخدام المراكب والقوارب الصغيرة في التنقل داخل وخارج القرى المتضررة للوصول إلى القرى المجاورة. ويتعرض العشرات منهم، خاصة الأطفال، لمخاطر كبيرة نتيجة استقلالهم قوارب صغيرة تحمل أعدادًا كبيرة من الأشخاص، ما يهدد حياتهم.

مناشدات قبل الفيضان

وناشد مجلسا مدينتي أشمون ومنوف المواطنين بإخلاء الأراضي والمنازل الواقعة في مناطق طرح النهر، خوفًا من ارتفاع منسوب مياه النيل. وجاء في التحذير:
"تناشد رئاسة مركز ومدينة أشمون ومنوف جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء تلك الأراضي، نظرًا لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل، مما قد يؤدي إلى غمر معظم أراضي طرح النهر. ونُشدد على كافة المواطنين بقرى مركز أشمون ومنوف بتوخي الحذر، وتجنب زراعة أي محاصيل حاليًا، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة".

الزراعة ضاعت والطيور أيضًا.. والأهالي يطالبون بحل

أكد أهالي قرية دلهمو أن منازلهم تُغمر سنويًا مع فيضان النيل، مما يؤدي إلى فقدان الزراعة والمحاصيل، وغرق الطيور التي يربونها داخل المنازل. وطالبوا الدولة بإيجاد حل جذري لمشكلتهم المتكررة، وتوفير سكن بديل لهم في مناطق آمنة.

فصل التيار الكهربائي عن بعض المنازل بدلهمو

قامت إدارة الكهرباء بمركز أشمون بفصل التيار الكهربائي عن عدد من منازل قرية دلهمو المتضررة من فيضان النيل، والتي غمرتها المياه، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لحدوث تماس كهربائي.

محافظ المنوفية يتفقد المناطق المتضررة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أرض الواقع، الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود التابعة لقرية جزي بمنوف، والتي تأثرت بتداعيات فيضان النيل، وذلك للوقوف على حجم الأضرار، ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد ورؤساء مراكز منوف والسادات.

وخلال جولته، وجه المحافظ بتعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود وتزويده بالإنارة، وحصر كافة الأراضي المتضررة وإعفاء أصحابها من الإيجار السنوي بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة. وشدد على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرفع الجسر واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة نفذت عددًا من الإجراءات الاستباقية، شملت:

حصر جميع مناطق طرح النهر الواقعة على النيل، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار ارتفاع منسوب المياه.

قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بردم ورفع منسوب طريق معدية أبو زيد بقرية بجريس بحوالي 600 طن من نواتج الهدم ومخلفات البناء، وطريق معدية القطة – عزبة التفتيش بـ 500 طن.

قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برفع منسوب طريق معدية الكرامة بـ 750 طن، ومعدية الأخماس بـ 300 طن.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية أرواح المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية غرق الأراضي الفيضان اشمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

لبنان

مطالب بتعديل القوانين لمنح أبناء اللبنانيات من أجانب حقوقًا متساوية

غزة

إسرائيل بدأت إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم قريبا

التأمين الصحي الشامل

الرعاية الصحية: توافر التكنولوجيا يساعد على إجراء أدق جراحات القلب

بالصور

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد