المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان

على مدار عدة أشهر، يعاني سكان قرى أشمون ومنوف والسادات من ارتفاع منسوب مياه النيل، حيث تقع مساكنهم في مناطق "طرح النهر"، وهي مناطق تعتبر جزءًا من مجرى النيل، وتتعرض سنويًا للغمر خلال موسم الفيضان.

استخدام المراكب للتنقل

يضطر الأهالي إلى استخدام المراكب والقوارب الصغيرة في التنقل داخل وخارج القرى المتضررة للوصول إلى القرى المجاورة. ويتعرض العشرات منهم، خاصة الأطفال، لمخاطر كبيرة نتيجة استقلالهم قوارب صغيرة تحمل أعدادًا كبيرة من الأشخاص، ما يهدد حياتهم.

مناشدات قبل الفيضان

وناشد مجلسا مدينتي أشمون ومنوف المواطنين بإخلاء الأراضي والمنازل الواقعة في مناطق طرح النهر، خوفًا من ارتفاع منسوب مياه النيل. وجاء في التحذير:

"تناشد رئاسة مركز ومدينة أشمون ومنوف جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء تلك الأراضي، نظرًا لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل، مما قد يؤدي إلى غمر معظم أراضي طرح النهر. ونُشدد على كافة المواطنين بقرى مركز أشمون ومنوف بتوخي الحذر، وتجنب زراعة أي محاصيل حاليًا، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة".

الزراعة ضاعت والطيور أيضًا.. والأهالي يطالبون بحل

أكد أهالي قرية دلهمو أن منازلهم تُغمر سنويًا مع فيضان النيل، مما يؤدي إلى فقدان الزراعة والمحاصيل، وغرق الطيور التي يربونها داخل المنازل. وطالبوا الدولة بإيجاد حل جذري لمشكلتهم المتكررة، وتوفير سكن بديل لهم في مناطق آمنة.

فصل التيار الكهربائي عن بعض المنازل بدلهمو

قامت إدارة الكهرباء بمركز أشمون بفصل التيار الكهربائي عن عدد من منازل قرية دلهمو المتضررة من فيضان النيل، والتي غمرتها المياه، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لحدوث تماس كهربائي.

محافظ المنوفية يتفقد المناطق المتضررة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أرض الواقع، الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود التابعة لقرية جزي بمنوف، والتي تأثرت بتداعيات فيضان النيل، وذلك للوقوف على حجم الأضرار، ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد ورؤساء مراكز منوف والسادات.

وخلال جولته، وجه المحافظ بتعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود وتزويده بالإنارة، وحصر كافة الأراضي المتضررة وإعفاء أصحابها من الإيجار السنوي بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة. وشدد على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرفع الجسر واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة نفذت عددًا من الإجراءات الاستباقية، شملت:

حصر جميع مناطق طرح النهر الواقعة على النيل، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار ارتفاع منسوب المياه.

قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بردم ورفع منسوب طريق معدية أبو زيد بقرية بجريس بحوالي 600 طن من نواتج الهدم ومخلفات البناء، وطريق معدية القطة – عزبة التفتيش بـ 500 طن.

قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برفع منسوب طريق معدية الكرامة بـ 750 طن، ومعدية الأخماس بـ 300 طن.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية أرواح المواطنين.