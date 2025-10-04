مراد مكرم : اوعي تعايري جوزك بقلة إمكانياته

وجه الفنان مراد مكرم نصيحة خاصة للسيدات المتزوجات عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب مراد مكرم : “اوعي في يوم من الأيام تعايري جوزك بقلة إمكانياته...لو شايفاه بيشتغل وبيشقي وبيحاول ومش مستسلم ما ينفعش أبدا تعايريه أو تقارنيه بحد تاني ده قمة قلة الأدب”.

وكان قد طرح الفنان مراد مكرم فكرة اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:" صباح الخير.هل ممكن نستفاد من درس وفاة تيمور الله يرحمه؟هل ممكن يتم اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين، تمويلها في القري الخاصة سهل، وفي الشواطئ العامة، ممكن توفيرها مقابل دعاية لأحد الممولين...الموضوع مش صعب ،عايز بس قرار".