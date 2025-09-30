قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
رياضة

مراد مكرم: الأهلي لعب أحسن ويستاهل يكسب

مراد مكرم
مراد مكرم
باسنتي ناجي

علق الفنان مراد مكرم على فوز النادي الأهلي أمام نادي الزمالك في مباراة القمة.

وكتب مراد مكرم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الأهلي لعب أحسن و يستاهل يكسب".

كان شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أكد أن هزيمة الزمالك أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز بمثابة درس قاسٍ للاعبي القلعة البيضاء لا بد من الاستفادة منه خلال المرحلة القادمة.

وقال أشرف، في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة “هي”: "الزمالك تفوق في الشوط الأول والأهلي عجز عن خلق فرص حقيقية للتهديف، ولكنه استفاق في الشوط الثاني استحوذ على كل أرجاء الملعب".

وأضاف: "هناك تقصير واضح من بعض لاعبي الزمالك اللذين ظهروا بعيدين عن مستواهم المعروف، وأبرزهم محمود بنتايك وناصر منسي".

مراد مكرم الاهلي القمة

