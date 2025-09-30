مراد مكرم: الأهلي لعب أحسن ويستاهل يكسب

علق الفنان مراد مكرم على فوز النادي الأهلي أمام نادي الزمالك في مباراة القمة.

وكتب مراد مكرم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الأهلي لعب أحسن و يستاهل يكسب".

كان شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أكد أن هزيمة الزمالك أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز بمثابة درس قاسٍ للاعبي القلعة البيضاء لا بد من الاستفادة منه خلال المرحلة القادمة.

وقال أشرف، في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة “هي”: "الزمالك تفوق في الشوط الأول والأهلي عجز عن خلق فرص حقيقية للتهديف، ولكنه استفاق في الشوط الثاني استحوذ على كل أرجاء الملعب".

وأضاف: "هناك تقصير واضح من بعض لاعبي الزمالك اللذين ظهروا بعيدين عن مستواهم المعروف، وأبرزهم محمود بنتايك وناصر منسي".