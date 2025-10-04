وزير الخارجية الباكستاني: يجب وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أنه يرحب برد حماس على خطة ترامب، مشيرا إلى أن تلك الموافقة يجب أن يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخباية ر.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أنه يجب ضمان إطلاق سراح المحتجزين والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "لا تمثل الوثيقة التي قدمناها"، مؤكداً أنها مجرد إعلان أحادي من الجانب الأمريكي.



