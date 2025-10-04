أكرم توفيق ينشر صورة له برفقة أبو تريكة ويعلق: الأسطورة

وجه نجم النادي الأهلي المصري السابق ولاعب فريق الشمال القطري أكرم توفيق رسالة لـ نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة.

وكتب توفيق ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : "أسطورة".

وشارك أكرم توفيق صورة تجمعه باللاعب محمد أبو تريكة من داخل المسجد .

وحصل نجم النادي الأهلي المصري السابق أكرم توفيق ، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقا الشمال والغرافة فى اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات بطولة الدورى القطرى.

وقاد لاعب خط الوسط المصري أكرم توفيق فريقه الشمال القطري لخطف تعادل صعب أمام نظيره فريق الغرافة سلبيًا ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري القطري لموسم 2025-2026.

وشارك أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري السابق وفريق الشمال في المباراة كاملة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وظهر أكرم توفيق نجم النادي الأهلي السابق والشمال القطري، بمستوى مميز وساهم في الحفاظ على صلابة وسط الملعب ما جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء تتويجًا لمجهوده طوال اللقاء.