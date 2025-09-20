قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش فاهمين نهائي .. تعبير غير متوقع من طليقة أحمد مكي بعد الانفصال
تضامن الأقصر تُوزع 250 حقيبة مدرسية و13 ماكينة خياطة للسيدات المعيلات
مظاهرة حاشدة وسط فيينا لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان قطاع غزة
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 20-9-2025
الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة بمحيط نابلس وإصابة شاب جنوب الخليل
دار الإفتاء تستطلع غدا الأحد رؤية هلال ربيع الآخر لعام 1447 هـ
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري

أكرم توفيق
أكرم توفيق
يسري غازي

حصل نجم النادي الأهلي المصري السابق أكرم توفيق على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقا الشمال والغرافة فى اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات بطولة الدورى القطرى. 

وقاد لاعب خط الوسط المصري أكرم توفيق فريقه الشمال القطري لخطف تعادل صعب أمام نظيره فريق الغرافة سلبيًا خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري القطري لموسم 2025-2026.

وشارك أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي المصري السابق وفريق الشمال في المباراة كاملة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وظهر أكرم توفيق نجم النادي الأهلي السابق والشمال القطري بمستوى مميز وساهم في الحفاظ على صلابة وسط الملعب ما جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء تتويجًا لمجهوده طوال اللقاء.

مباراة الشمال ضد الغرافة

ورغم الأداء القوي الذي يقدمه الشمال منذ انطلاقة الموسم، إلا أن الفريق لم يتمكن من تحقيق انتصاره الخامس على التوالي بعدما اكتفى بنقطة التعادل أمام منافس قوي مثل الغرافة.

وشارك أكرم توفيق نجم النادي الأهلي السابق في 5 مباريات مع فريق الشمال القطري منها مباراتين أساسيًا ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

وانتقل أكرم توفيق نجم منتخب مصر الوطني إلى نادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026 عقب انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي المصري ليخوض أول تجربة احترافية في مسيرته الكروية.

وبهذا التعادل السلبي واصل فريق الكرة الأول بنادي الشمال التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة.

في المقابل رفع فريق الكرة الأول بنادي الغرافة القطري رصيده إلى 10 نقاط احتل بها المركز الثالث ضمن ترتيب جدول الدوري القطري.

أكرم توفيق الأهلي الغرافةالشمال القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

النائبة نجلاء العسيلي

نجلاء العسيلي: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تؤسس لشراكة استراتيجية تاريخية

أمل سلامة

أمل سلامة: مصر تقود معركة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة

تامر عبد الحميد

برلماني: قرارات حكومية تعزز النمو الاقتصادي وتوفّر فرص العمل للشباب المصري

بالصور

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد