التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 662 بلاغا بالمحافظات خلال سبتمبر

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع وفرقه المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي في محافظات الجمهورية.

وتعامل التدخل السريع مع 662 بلاغا واستغاثة وشكوى، تنوعت بين حالات الكبار والأطفال بلا مأوى وحالات إنسانية وتنفيذ إجراءات وتدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال المعرضين للخطر والبيوت الصغيرة وحضانات إيوائية.

وأكد التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 100%، وتصدرت محافظات " القاهرة-الجيزة-الإسكندرية - القليوبية - الغربية - الشرقية - الدقهلية- المنوفية - الأقصر-البحيرة" قائمة التدخلات، وتم التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزارء، وهيئة الإسعاف المصرية والمجلس القومي للمرأة، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ليبلغ إجمالي البلاغات منذ إنشاء الفريق عام 2014 حوالي 41000 بلاغ.

وشهد شهر سبتمبر الماضي تنفيذ تدخلات مع 39 حالة إنسانية، وفحص 110 بلاغات عن أطفال بلا مأوى، وفحص 5 بلاغات للمرأة المعنفة، وفحص 290 بلاغا عن كبار بلا مأوى، واستقبال 34 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى .

وتم نقل 15 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية تمهيداً لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى، و55 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم، وفحص 45 بلاغا بوجود بعض انتهاكات داخل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وتم غلق 8 مؤسسات رعاية اجتماعية متنوعة لرعاية ذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وبيوت صغيرة بمحافظات القاهرة والغربية والإسكندرية، فضلا عن إجراء 61 تدخلاً إداريا وقانونيا مع ما تم رصده بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.

ويقوم فريق التدخل السريع وفرقه المحلية بالمحافظات بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين وذوى الاعاقة أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى والتنسيق لمساعده الحالات الإنسانية ، وذلك عن طريق الابلاغ على الخط الساخن للوزارة(16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(16528) والخط الساخن لأبناء مصر(19282)أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

