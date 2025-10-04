قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات عاجلة بقرى القليوبية من ارتفاع منسوب النيل
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
محافظات

إطلاق ورشة تدريبية مكثفة في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

يقدّم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس ورشة عملية مكثفة في مجال المونتاج على مدار يومين، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 13 و14 أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمقر المركز الجامعي للتطوير المهني.

وتأتي الورشة تحت رعاية  الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز، وتنظيم وإدارة من الدكتورة علياء حامد سلام استشاري العلاقات مع أصحاب الأعمال والشركات بالمركز.

ويُقدّم الورشة المهندس أحمد المصري، Video Editor بخبرة تتجاوز عشرة أعوام في مصر والخليج، مستخدمًا أحدث تقنيات برامج المونتاج العالمية Adobe Premiere Pro 2025 وAdobe After Effects، حيث يهدف التدريب إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات احترافية في إنتاج الفيديوهات الخاصة بالسوشيال ميديا والمشروعات المختلفة. وسيتم خلال الورشة التدريب على أساسيات المونتاج، وخطوات العمل من أول لقطة وحتى التصدير النهائي، بالإضافة إلى تقنيات القصّ وترتيب المشاهد والانتقالات الذكية، وتصحيح الألوان وضبط الإضاءة لإنتاج محتوى بصري متميز، فضلاً عن دمج الصوت والموسيقى والمؤثرات باحترافية، وكتابة العناوين والترجمة (Captions) بشكل متقن.

كما سيتم تناول مقاسات الفيديو المناسبة لمختلف المنصات مثل Reels وShorts وTikTok وYouTube، مع التعريف بآليات التصدير بجودة عالية وحجم مناسب للنشر، واستعراض أفضل الأدوات المجانية للمبتدئين ونصائح عملية للاستخدام عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب.

ويُعد هذا البرنامج فرصة ذهبية للطلاب والخريجين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال المونتاج وصناعة المحتوى المرئي، حيث يتيح لهم التطبيق العملي المباشر مع المدرب، مع أولوية المشاركة بأسبقية التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/DysJ3f8VGcgXHUE76. 
ويوصي المركز الجامعي للتطوير المهني المشاركين بالحضور مصطحبين حواسيبهم المحمولة للتطبيق العملي، مؤكدًا أن الورشة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وخريجيها بالمهارات العملية التي تعزز فرصهم في سوق العمل.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

حزب حماة الوطن

جسد شجاعة وإخلاص جيشنا.. حماة الوطن: نصر السادس من أكتوبر سيظل يوما خالدا في التاريخ

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية

نائب رئيس حزب المؤتمر: رد حماس يجسد مسؤولية وطنية عالية

النقد الأجنبي

برلماني: نمو إيرادات السياحة يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

