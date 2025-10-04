إطلاق ورشة تدريبية مكثفة في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس

يقدّم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس ورشة عملية مكثفة في مجال المونتاج على مدار يومين، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 13 و14 أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمقر المركز الجامعي للتطوير المهني.

وتأتي الورشة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز، وتنظيم وإدارة من الدكتورة علياء حامد سلام استشاري العلاقات مع أصحاب الأعمال والشركات بالمركز.

ويُقدّم الورشة المهندس أحمد المصري، Video Editor بخبرة تتجاوز عشرة أعوام في مصر والخليج، مستخدمًا أحدث تقنيات برامج المونتاج العالمية Adobe Premiere Pro 2025 وAdobe After Effects، حيث يهدف التدريب إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات احترافية في إنتاج الفيديوهات الخاصة بالسوشيال ميديا والمشروعات المختلفة. وسيتم خلال الورشة التدريب على أساسيات المونتاج، وخطوات العمل من أول لقطة وحتى التصدير النهائي، بالإضافة إلى تقنيات القصّ وترتيب المشاهد والانتقالات الذكية، وتصحيح الألوان وضبط الإضاءة لإنتاج محتوى بصري متميز، فضلاً عن دمج الصوت والموسيقى والمؤثرات باحترافية، وكتابة العناوين والترجمة (Captions) بشكل متقن.

كما سيتم تناول مقاسات الفيديو المناسبة لمختلف المنصات مثل Reels وShorts وTikTok وYouTube، مع التعريف بآليات التصدير بجودة عالية وحجم مناسب للنشر، واستعراض أفضل الأدوات المجانية للمبتدئين ونصائح عملية للاستخدام عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب.

ويُعد هذا البرنامج فرصة ذهبية للطلاب والخريجين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال المونتاج وصناعة المحتوى المرئي، حيث يتيح لهم التطبيق العملي المباشر مع المدرب، مع أولوية المشاركة بأسبقية التسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/DysJ3f8VGcgXHUE76.

ويوصي المركز الجامعي للتطوير المهني المشاركين بالحضور مصطحبين حواسيبهم المحمولة للتطبيق العملي، مؤكدًا أن الورشة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وخريجيها بالمهارات العملية التي تعزز فرصهم في سوق العمل.