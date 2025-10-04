وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته

وجّه الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير لطالبين بإدارة الداخلة التعليمية أعادا مبلغًا ماليًا عثرَا عليه لصاحبته، مؤكدًا أن ما قاما به يعكس التربية السليمة التي نشأ عليها أبناء المحافظة ويعزز القيم الأخلاقية بين الطلاب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور الطالبين محمد محمود عبد الواحد، بمدرسة الجديدة الثانوية، ومحمد شاذلي يماني، بمدرسة شاذلي منصور الإعدادية، على محفظة نسائية "بوك حريمي" بداخلها مبلغ كبير من المال، حيث لم يترددا في إبلاغ والديهما بالأمر.



وعلى الفور، بادر ذووهم بالإعلان عن المفقود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم التوصل إلى صاحبة المبلغ وتسليمه لها بعد أن أدلت بمواصفاته كاملة.

وأشاد وكيل الوزارة بما أبداه الطالبان من أمانة ونزاهة، معتبرًا ما قاما به نموذجًا يحتذى به داخل المجتمع المدرسي وخارجه.

وأكد أن هذه المواقف تعكس السلوكيات الإيجابية التي يجب أن تُغرس في نفوس النشء، وأنها لا تقل أهمية عن التفوق الدراسي والأنشطة التعليمية.

وأناب الدكتور سامي فضل، أيمن حنفي مدير إدارة الداخلة التعليمية، لتكريم الطالبين رسميًا تقديرًا لموقفهما النبيل، حيث تم منحهما شهادات تقدير أمام زملائهما ومعلميهما، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة القدوة الحسنة وغرس الانتماء والمسؤولية.

وأوضح أن المديرية تسعى باستمرار إلى إبراز النماذج المشرفة من الطلاب، مؤكدًا أن غرس القيم الأخلاقية لا يقل أهمية عن تحقيق الإنجازات التعليمية.

كما دعا جميع أولياء الأمور إلى ترسيخ مثل هذه المبادئ لدى أبنائهم بما يضمن إعداد أجيال قادرة على خدمة المجتمع بصدق وإخلاص.

ويُعد هذا الموقف الإنساني رسالة مهمة لكل طلاب الوادي الجديد بأن القيم الأخلاقية والالتزام بالضمير الحي تبقى هي الأساس في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.