قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته

جانب من التكريم
جانب من التكريم
منصور ابوالعلمين

 وجّه الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير لطالبين بإدارة الداخلة التعليمية أعادا مبلغًا ماليًا عثرَا عليه لصاحبته، مؤكدًا أن ما قاما به يعكس التربية السليمة التي نشأ عليها أبناء المحافظة ويعزز القيم الأخلاقية بين الطلاب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور الطالبين محمد محمود عبد الواحد، بمدرسة الجديدة الثانوية، ومحمد شاذلي يماني، بمدرسة شاذلي منصور الإعدادية، على محفظة نسائية "بوك حريمي" بداخلها مبلغ كبير من المال، حيث لم يترددا في إبلاغ والديهما بالأمر.


 وعلى الفور، بادر ذووهم بالإعلان عن المفقود عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم التوصل إلى صاحبة المبلغ وتسليمه لها بعد أن أدلت بمواصفاته كاملة.

وأشاد وكيل الوزارة بما أبداه الطالبان من أمانة ونزاهة، معتبرًا ما قاما به نموذجًا يحتذى به داخل المجتمع المدرسي وخارجه. 

وأكد أن هذه المواقف تعكس السلوكيات الإيجابية التي يجب أن تُغرس في نفوس النشء، وأنها لا تقل أهمية عن التفوق الدراسي والأنشطة التعليمية.

وأناب الدكتور سامي فضل، أيمن حنفي مدير إدارة الداخلة التعليمية، لتكريم الطالبين رسميًا تقديرًا لموقفهما النبيل، حيث تم منحهما شهادات تقدير أمام زملائهما ومعلميهما، في خطوة تهدف إلى تعزيز قيمة القدوة الحسنة وغرس الانتماء والمسؤولية.

وأوضح أن المديرية تسعى باستمرار إلى إبراز النماذج المشرفة من الطلاب، مؤكدًا أن غرس القيم الأخلاقية لا يقل أهمية عن تحقيق الإنجازات التعليمية.

كما دعا جميع أولياء الأمور إلى ترسيخ مثل هذه المبادئ لدى أبنائهم بما يضمن إعداد أجيال قادرة على خدمة المجتمع بصدق وإخلاص.

ويُعد هذا الموقف الإنساني رسالة مهمة لكل طلاب الوادي الجديد بأن القيم الأخلاقية والالتزام بالضمير الحي تبقى هي الأساس في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

ارتفاع منسوب نهر النيل

رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظات بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. ما القصة؟

كيف ردّت حماس على خطة ترامب بشأن غزة؟| تفاصيل

بعد موافقة حماس على خطة ترامب.. ماذا سيحدث في غزة خلال الأيام القادمة؟

ديوان محافظة الوادي الجديد

في عيدها القومي الـ66.. افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بالوادي الجديد

بالصور

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد